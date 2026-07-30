アナス・サラー＝エディンがオリンピアコスと契約を結ぶ間近に迫っていると、イタリア人移籍市場ジャーナリストのニコロ・スキラが木曜朝に伝えた。ギリシャのクラブは、この左サイドバックに800万ユーロを支払う見通しだ。

水曜日にはすでに、サラー＝エディンがローマを退団可能となっており、オリンピアコスがモロッコ代表に関心を示していることが明らかになっていた。

その翌日、ギリシャのクラブはローマ側および選手本人と電光石火で合意に達した。サラー＝エディンは2030年半ばまでの契約にサインすることになる。

このニュースがとりわけ注目に値するのは、サラー＝エディンが最近、PSVとの契約を見送る決断を下していたためだ。PSVはローマからの買い取りオプションを喜んで行使したがっていた。左サイドバックのサラー＝エディンは昨季後半、PSVへのレンタル期間中に大きな印象を残していた。

サラー＝エディンはチームのレギュラーへと成長し、力強いパフォーマンスで勝ち取ったリーグ優勝に大きく貢献した。

それでもアムステルダム出身の同選手はアイントホーフェンに残ることを望まず、イタリアのクラブでチャンスをつかもうとしていたが、そのプランは実現しないことになる。

オリンピアコスでは、なおもチャンピオンズリーグでプレーするチャンスがある。オリンピアコスはヨーロッパ第11リーグで世界2位のため、クラブはまずチャンピオンズリーグ予選でNECと対戦し、その後グループステージ進出のためにはさらにもう1つのホーム＆アウェーを制する必要がある。