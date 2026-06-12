ヨルダン代表の監督、モロッコ人のジャマル・アル＝サラミ氏は、2026年ワールドカップで「アル・ナシャミ」が属するグループの難しさを認めつつ、経験を積み、ヨルダンサッカーの誇りを示すことを目標に大会に臨むと強調した。

ヨルダン代表はアルゼンチン、アルジェリア、オーストリアと同組のグループ10に入り、初出場に向けて準備を進めている。

6月17日にオーストリアと初戦を飾り、23日にアルジェリア、28日にアルゼンチンと対戦する。

アル＝サラミ監督は、W杯直前の親善試合についてスポーツチャンネル「beIN SPORTS」のインタビューで「最後の準備期間だった。選手たちに高いレベルに慣れるよう強豪との試合を重視した」と語った。

さらに「親善試合は有意義で、目指していた目標を達成できた。結果だけが目的ではなく、試合ごとにパフォーマンスは向上し、全選手が準備万端だ。初戦まであと5日だが、ヨルダン代表にふさわしいレベルを発揮できる選手たちがそろっている」と語った。

「私は2年前から代表チームに携わり、選手たちと良好な関係を築いてきた。過去のミスから学び、開幕戦に向けて残された数日で最善を尽くす」と語った。

直前の親善試合ではスイスに1-4、コロンビアに0-2で敗れた。

アル＝サラミ監督はグループステージの難しさについて「我々は実力と経験で上回る強豪と戦う。学び、楽しみながらワールドカップに臨む。この大会に出場できることはヨルダンサッカーにとって歴史的なチャンスだ」と語った。

さらに「最終戦では世界王者、多くのスターを擁するアルジェリア、組織力に優れたオーストリアと対戦する。オーストリアとは初戦だ」と述べた。

監督は強豪相手にも恐れはないと強調。「不安は一切ない。自分たちのスタイルで戦い、相手の力を把握した上でベストを尽くす」と語った。

最後にアル＝サラミ監督は「この大会が若手選手たちのプロへのきっかけとなり、数年後、彼らがヨルダン代表の核となってほしい」と語った。