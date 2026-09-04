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ライブ
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翻訳者：

サラーも達成できなかった記録：イサクがリバプールで歴史を刻む

イプスウィッチ・タウン 対 リヴァプール
イプスウィッチ・タウン
リヴァプール
プレミアリーグ
アレクサンデル・イサク
イングランド
スウェーデン

イプスウィッチ・タウン戦にて

スウェーデン代表のアレクサンデル・イサクが、リヴァプール対イプスウィッチ・タウンの一戦の序盤で脚光を浴びた。開始数分の間に2得点を挙げ、チームに早い時間帯でのリードをもたらすとともに、クラブの記録に自らの名を刻んだ。

統計データ会社「オプタ」によると、イサクはプレミアリーグにおけるリヴァプールの最速となる2得点を記録した選手となった。これは2011年にアルゼンチン代表のマキシ・ロドリゲスがフラムを相手に開始7分で2得点を挙げて以来のことである。

このスウェーデン代表のフォワードは6分と9分に2得点を挙げ、前節でノッティンガム・フォレストのゴールネットを揺らしたのに続き、今季のリヴァプールでの力強いスタートを確固たるものにした。これで大会での得点数を3に伸ばした。

イサクの好調な滑り出しは特別な意味を持つ。彼はリヴァプールでの最初のシーズンを負傷により苦しいものにしており、各大会を通じて22試合の出場にとどまり、その間にわずか4得点しか記録できなかったからだ。

イサクはニューカッスルからリヴァプールへ記録的な移籍で加入しており、チームの攻撃陣における最も重要な武器の一つとなることに大きな期待が寄せられていた。そしてこのスウェーデン代表のフォワードは、新シーズンの開幕とともにそれを証明し始めている。

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