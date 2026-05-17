モハメド・サラーが再び波紋を呼んでいる。彼はフロリアン・ヴィルツ、ドミニク・ソボシュライ、ミロス・ケルケズと夕食の写真を投稿。多くの人はこれをアルネ・スロット監督への批判と見た。

土曜にはアストン・ヴィラに4－2で敗れたリヴァプールの危機を指摘し、ファンにメッセージを送った。

「私はこのクラブが疑心暗鬼の集団から信じる者たちへ、そしてチャンピオンへと変わるのを目の当たりにしてきた」と33歳の右ウイングは綴った。「多大な努力が払われ、私は常にリヴァプールを助けるために全力を尽くしてきた。それ以上に誇りに思うことはない」

「私は、リヴァプールが再び、対戦相手が恐れるようなアグレッシブで攻撃的なチームになるのを見たい」とこのウイングは語った。「リヴァプールはタイトルを勝ち取るべきチームだ。それが私が知るサッカーであり、取り戻し、維持すべきアイデンティティだ。」

さらに「議論の余地はない。リヴァプールの仲間は皆、それに順応すべきだ」とスロット監督にメッセージを送った。

また、時折勝つだけでは不十分とも指摘。「リヴァプールの存在意義は、たまに勝つことではない。どのチームも勝つが、リヴァプールは常にタイトルを争うべきだ」と結んだ。

インスタグラムでは、多くの現・元リヴァプールチームメイトがサラーの投稿に「いいね！」した。ロバートソン、ソボスライ、ケルケズ、フリンポン、エキティケ、ジョーンズ、エリオット、遠藤、フィルミーノ、ワイナルドゥムらが賛同を示した。

さらにサラーは今回、ソボスライ、ケルケズ、ヴィルツとの写真を投稿。多くのリヴァプールファンは「ほら、彼らは私の味方だ」と示す意図があると受け止めている。







