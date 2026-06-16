サラーの穴を埋めるため、リヴァプールとパリ・サンジェルマンが激突。

リヴァプールは来夏の移籍市場で、攻撃陣補強に向けた交渉に大きな進展があった。

昨季レジェンドのモハメド・サラーが退団したため、特にサイドの補強が急務だ。チームは昨季、近年最悪の成績に終わった。

移籍市場に精通するジャーナリスト、ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、リヴァプールはライプツィヒ所属のコートジボワール人ウインガー、ヤン・ディオマンディ争奪戦でパリ・サンジェルマン（PSG）を上回る資金を用意しているという。

リヴァプールは19歳の彼をサラーの後継者と見ている。

まだ19歳ながら、1対1に秀でた世界屈指のウインガーだ。 その片鱗は2026年W杯開幕戦のコートジボワール対エクアドルで、アーセナルのピエロ・ヘンカビを翻弄したプレーで示した。

ライプツィヒは移籍金1億3000万ユーロを要求している。

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ロマーノ氏はYouTubeで「パリにはブラッドリー・パルコラという問題がある。彼が残留する限り、PSGにディオマンディの席はない」と指摘した。

リヴァプールは金銭面だけでなく、契約条件でもPSGより好条件を提示する用意があると語る。

パリSGはバーコラの去就が鍵で、適切なオファーがあればディオマンディ獲得が容易になる可能性があると説明した。

さらに同氏は「現時点ではリヴァプールが舞台裏で精力的に動いている。リヴァプールはPSGの関心を把握しているが、PSGのオファーはそれより低い。今後の展開を見守ろう」と強調した。

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