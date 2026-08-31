リヴァプールは、フランス代表FWブラッドリー・バルコラをパリ・サンジェルマンから獲得したことを正式に発表した。攻撃陣を強化するこの大型移籍により、指揮官アンドニ・イラオラは欧州サッカー屈指の攻撃的才能の一人を手にすることとなった。

『ESPN』の情報筋によると、この移籍の保証額は1億600万ポンドで、選手のパフォーマンスに応じたボーナスが達成されれば1億2300万ポンドまで上昇する可能性があるという。バルコラはリヴァプールと5年契約を結んだ。

23歳のバルコラは、昨夏にニューカッスル・ユナイテッドから1億2500万ポンドで加入したFWアレクサンデル・イサクに次ぐ、リヴァプール史上2番目に高額な移籍となった。

バルコラは長らくリヴァプールの主要ターゲットであり、選手自身もアンフィールドへの移籍にこだわり、この夏の間に他の選択肢を検討することを拒んでいた。出場機会をより多く求め、パリ・サンジェルマンを去りたいという意向があったためだ。

バルコラ、より大きな居場所を求めて

過去数年にわたるパリ・サンジェルマンの成功で重要な役割を果たしたにもかかわらず、攻撃陣における激しい競争が、定期的にスタメンの座を確保することがより難しくなったバルコラに退団を考えさせることとなった。

このフランス代表ウインガーは昨季49試合に出場し、13ゴール7アシストを記録した。またワールドカップでフランス代表として8試合に出場し、3ゴールを挙げた。

パリ・サンジェルマンでの在籍期間中、バルコラはフランスリーグと2シーズン連続でのチャンピオンズリーグのタイトルを獲得し、その後プレミアリーグで新たな挑戦に臨むことを決断した。

プレミアリーグ制覇が私の夢

バルコラはリヴァプールで背番号29を着用することになり、イングランドのクラブへの移籍が実現したことに大きな喜びを表した。

彼はリヴァプールの公式サイトにこう語った。「リヴァプールでプレーできることは大変な名誉です。とても幸せです」

そして続けた。「長い時間がかかりましたが、今日リヴァプールでプレーできることを非常にうれしく思います。私が望むのは、ピッチに立ち、試合に出場することだけです」

さらに語った。「大きな成果を成し遂げたいと思っています。その第一がプレミアリーグ制覇で、それは私の人生における最大の夢の一つです」

最後にこう締めくくった。「それを達成し、このチームに長期的にとどまることを目指しています。だからこそ長期契約を結びました。それが叶うことを願っています」

バルコラは、ビクトル・ムニョス、ジェレミー・ジャケに続く、この夏のリヴァプールにおける3人目の完全移籍となった。一方、ロナルド・アラウホはバルセロナから1シーズンのレンタルでチームに加入している。

他方、リヴァプールは、突然の退団が起こらない限り、移籍市場が閉じる前にトップチーム向けの新たな補強を行うことは見込まれていない。バルコラが好むポジションである左ウインガーを務めるコディ・ハクポの獲得にマンチェスター・シティが関心を寄せている状況もある。