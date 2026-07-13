サラーとモロッコ人4人を軸に、マジェールがアラブ諸国のW杯への道筋を描く。

アルジェリアのレジェンド、ラベフ・マジェール氏が、強豪国と互角に戦え、W杯制覇も可能な「理想的なアラブ代表」の構想を提示した。

彼はサウジアラビアの番組「ナディーナ」で、現在アラブには優れた世代の選手がいると説明。モロッコ、エジプト、アルジェリアのスターが示したパフォーマンスを挙げ、アラブ代表と世界強豪の差はかつてなく縮まったと強調した。

GKにはモロッコのヤシン・ブノ、DFにはアシュラフ・ハキミ、ラミ・ベン・サバイニ、ブアラム・クキ、ナシール・メズラウィを起用。4人とも守備と攻撃の両面で高い能力を持つと評価した。

中盤にはエズディン・オナヒ、イブラヒム・マザ、イマーム・アシュールを配置。3人はプレーメイク、ライン間の動き、持続的なフィジカルプレッシャーを兼備すると指摘した。

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前線にはモハメド・サラー、リヤド・マフレズ、サレム・アル・ドスリを配置。この3人がいれば、どのチームにも強力な攻撃力と大舞台で勝つ力が生まれるとマジェール氏は語る。

アルジェリアのレジェンドは、このメンバーならW杯決勝に進出し、優勝を争えると断言。さらに、エジプト人監督フサム・ハサンを指揮官として推し、その強い個性と競争心が夢を現実にする鍵だと語った。