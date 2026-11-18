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ここ数時間、トラブゾンスポルのサポーターを熱狂させている疑問がある。ブラジル人スターのリシャルリソンが、トルコのクラブでモハメド・サラーとチームメイトになるのか、というものだ。夏には実現が遠いと思われた移籍が、今や手の届くところまで来ており、トッテナムもついに扉を開いた。

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トラブゾンスポルは冬の移籍市場に向けて早くも準備を開始し、トッテナム・ホットスパーに所属するブラジル人FWリシャルリソンを攻撃陣強化の最優先ターゲットに据えている。クラブ首脳陣は、シーズン後半戦で力強く優勝争いを演じられる強固なチームの構築を目指している。

トルコメディア『61saat』によると、リシャルリソンは今シーズン開幕時にもトラブゾンスポルの関心リストに入っていたが、当時はトッテナム側の高額な要求により交渉が頓挫。ここに来て再びトラブゾンスポルのレーダーに戻ってきたという。

同メディアは、このブラジル人選手がトッテナムで完全に居場所を失い、首脳陣の将来構想からも外れていると強調。そのため、ロンドンのクラブは来年1月の退団を容認する決断を下しており、移籍はこれまで以上に現実味を帯びている。

また、イギリスメディアの報道を引用し、トッテナムがリシャルリソンの代理人に対して冬の移籍先を探すよう求めたと伝えている。これは両者の関係が行き詰まり、ロンドン残留がもはや選択肢にないことを明確に示すものだ。

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トッテナムはシーズン開幕時、このブラジル人FWの放出に約2000万ユーロを要求していた。しかし現在はその金額から譲歩し、要求額を1000万〜1500万ユーロにまで引き下げている。契約満了前に放出を円滑に進め、移籍金収入を得たい考えだ。

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一方のトラブゾンスポルは、移籍金をめぐってトッテナムとの合意を目指して懸命に動いている。同時に選手本人にもクラブのプロジェクトへの参加を説得しており、チームの絶対的なスターとして扱い、継続的に先発出場の機会を与えると約束しているという。

トラブゾンスポル首脳陣はすでにトッテナムの関係者と接触しているほか、並行してリシャルリソンの代理人とも話し合いを行い、年俸面の要求や個人条件を確認している。他クラブが争奪戦に参入する前に、早期に決着をつけたい狙いだ。

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ただし、現時点で最大の障害となっているのは移籍金だ。トラブゾンスポルは1000万ユーロを超える金額を支払う意思はない。とりわけ選手の契約は今シーズン限りで満了を迎えるため、数カ月後にはフリーで獲得可能になるからだ。

これに対し、トッテナムは立場を崩さず、より高い金額を要求している。同選手が構想外で出場機会がないことは承知の上だが、リシャルリソンは今シーズン開幕戦に出場したのみで、その後はメンバーから外れている。

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29歳のリシャルリソン自身も、本来の調子を取り戻し、定期的な出場時間を得るためにトッテナム退団を望んでおり、その意向はトラブゾンスポルの思惑と一致している。

トルコのクラブは、選手の契約満了が近いことやトッテナムで構想外となっていることを好材料と捉えており、大規模なマネーゲームに巻き込まれることなく、来年1月に適正価格で移籍をまとめられると見ている。

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とはいえ、争奪戦に名乗りを上げているのはトラブゾンスポルだけではない。イングランドやブラジルの複数クラブもリシャルリソン獲得に関心を示しており、今後競争が激化する可能性もある。