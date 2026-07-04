サラーが泣いた理由が判明。エジプト代表監督はメッシとの対戦に「誰をも恐れない」と語った。

エジプト代表のフサム・ハッサン監督は、PK戦でオーストラリアを破りベスト16進出を決めた直後、2026年ワールドカップでアルゼンチンと対戦することについて「エジプト人は誰をも恐れない」と強調し、臆することなく挑むと断言した。

試合後、MBCエジプトのインタビューで彼は「チームを誇りに思う。我々は試合を支配し、ボールも握り、最後まで勝利を信じて戦った」と語った。

さらに「マルムシュは後半開始早々にゴールを決めそうだった。同点後は一方的な展開となり、オーストラリアを自陣に押し込んだ」と語った。

予選突破の瞬間、モハメド・サラーやコーチ陣が流した涙については「大きなプレッシャーからのもの。世界中のエジプト国民を喜ばせたい」と語った。

さらにハサン監督は、サラーの活躍について「ポジション変更は正しかった。彼に肉体的・精神的な余裕を与え、最高のパフォーマンスを引き出した。ヨーロッパではこのポジションで起用されていなかったと思う」と説明した。

メッシ擁するアルゼンチン戦については「エジプト人に恐怖はない。相手は分析し、敬意は払う。全力を尽くし、勝つ方法を探す。メッシがいようといまいと、チーム全体を研究する。我々には野心がある。負ける理由はない。献身的な選手たちがいる」と語った。

なお、エジプト代表はオーストラリアとの試合を1－1で延長まで戦い、PK戦を4－2で制して初めてベスト16に進出した。