サラーがファラオを率いる…エジプト対オーストラリア戦の公式スタメン

エジプト代表のフサム・ハッサン監督は、米国・メキシコ・カナダで開催中のワールドカップ32強戦で、本日金曜夕方にダラス・スタジアムで行われるオーストラリア戦の代表メンバーを発表した。

エジプトは4度目の出場となる今大会で、グループステージを初めて突破。グループ7で5ポイントを挙げ2位通過。ベルギーと1－1で引き分け、ニュージーランドに3－1で勝利（W杯初勝利）、イランと1－1で引き分けた。

一方、7度目の出場となるオーストラリアはグループ4で2勝1分けの4ポイントで2位通過。トルコに2－0で勝ち、米国に2－0で負け、パラグアイとは0－0で引き分けた。

オーストラリアは自己最高成績のベスト16入り（2006年ドイツ大会、2022年カタール大会）を再び狙う。

エジプトは、フトゥーフの負傷で左SBにカリーム・ハフェズ、ラシーンの出場停止でハムディ・ファティを起用。イラン戦で負傷したサラーも出場する。

以下がエジプト代表のスタメンだ：

GK：ムスタファ・シューベイル

DF：モハメド・ハニ、ラミ・ルビア、ヤセル・イブラヒム、カリーム・ハフェズ

MF：イマーム・アシュール、ムスタファ・ジコ、ハムディ・ファティ、マルワン・アッティア

フォワード：モハメド・サラー、オマル・マルムシュ

また、オーストラリア代表のトニー・ポポビッチ監督も以下のようにメンバーを発表した。

GK：パトリック・ビーチ

DF：アレッサンドロ・セルカティ、ジョーダン・ボス、アジズ・ベヒッチ、ハリー・ソター、ルーカス・ヘリントン

MF：コナー・ミトカルフ、アイデン・オニール、ジャクソン・アーヴィン

フォワード：ネストリー・イランコンダ、クリスティアン・フォルバト