2026年W杯イラン戦でエジプト代表は快挙を達成し、初となる2次ラウンド進出を決めた。

グループ7最終節でエジプトはイランと1－1で引き分け、5ポイントで2位通過。イランは3ポイントで3位となり、上位3位枠での進出の可能性を残した。

イラン戦に先発したエジプト主将モハメド・サラーは、主要大会（W杯・アフリカネイションズカップ）通算30試合出場を達成。「Stats Foot」の集計では、29試合（W杯1試合）のエッサム・エル・ハダリを抜き、歴代2位となった。

一方、トレゼゲは出場し、元スターのアフマド・ハッサンと並んで32試合でトップに立った。なお、アフマド・ハッサンの全試合はアフリカネイションズカップでの出場である。

金曜のオーストラリア戦（2回戦）に出場すれば、トレジエが単独トップに立つ。サラーも出場すれば記録に近づく。

また、オプタの統計では、マフムード・サベルが5分に決めた得点は、エジプトのW杯最速ゴールとなり、今大会初戦で20分に生まれたイマーム・アシュールの記録を更新した。

また、GKムスタファ・シューベールは前半、イラン主将メフディ・タルミのPKを止め、大会初の記録に貢献した。

これは今大会3本連続のPK失敗となり、2010年大会以来の珍事だ。

メッシ（アルゼンチン）がオーストリア戦で、ラーソン（ノルウェー）がフランス戦でそれぞれ失敗している。

また、シュバイアーはPKを阻止したエジプト唯一のGKハドリーの記録に並んだ。