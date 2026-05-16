サラーがスロットに厳しいメッセージを送った

モハメド・サラーは土曜の夜、リヴァプールのスポーツ面での危機に言及した。アストン・ヴィラに4-2で敗れた翌日、彼はSNSで「ザ・レッズ」のサポーターにメッセージを送った。その声明では、アーネ・スロット監督への痛烈な言葉も綴られている。

9シーズン過ごして退団するサラーは、メッセージで近年のリヴァプールの変遷を振り返った。「疑心暗鬼の集団が信じる者たちになり、最後にチャンピオンになった」と33歳の右ウイングは綴る。「それは並外れた努力の結果で、私は常にリヴァプールを助けるために全力を尽くしてきた。これほど誇らしいことはない。」

今回の敗戦はクラブのアイコンである彼にとって特に痛手だった。金曜の夜、リヴァプールはアストン・ヴィラに敗れ、チャンピオンズリーグ出場権争いのプレッシャーが高まった。スロット監督のチームには激しい批判が寄せられている。

サラーは、リヴァプールが再び対戦相手に恐れられるアグレッシブな攻撃サッカーを取り戻すべきだと主張。「私は、リヴァプールが再び、対戦相手が恐れるようなアグレッシブで攻撃的なチームになるのを見たい」と語った。「リヴァプールはタイトルを勝ち取るべきチームだ。それが私が知っているサッカーであり、取り戻し、維持すべきアイデンティティだ。」

そしてスロット監督へ「議論の余地はない。リヴァプールの全員がそれに順応すべきだ」と伝えた。

このエジプト人選手は、リヴァプールのような名門は時折の勝利では不十分だと強調。「たまに勝つだけではリヴァプールの姿ではない。どのチームも勝つが、リヴァプールは常にタイトルを争うべきだ」と語った。

退団が迫っても、リヴァプールは自分と家族にとって特別な場所だと語り、「私が去った後もクラブが長く成功してほしい」と願った。

最後に、チャンピオンズリーグ出場権獲得の重要性を強調した。プレミアリーグ5位のリヴァプールはAFCボーンマスに迫られている。「出場権獲得は最低限の目標だ。そのために全力を尽くす」と語った。