サラハが冗談交じりに：「フサム・ハサンはハーフタイムに選手を殴るんだ」

エジプト代表のモハメド・サラーは、2026年W杯ベスト16でアルゼンチンと対戦することについて語った。

試合後、彼は記者団にこう語った。 「今は具体的な夢はありません。将来誇りに思いたいのは、子どもたちに『特別な場所に行ける』という希望を示せたことです。これはサッカーに限らず、あらゆる分野で努力する人に当てはまります。『サラーは困難な時期に希望を与えてくれた』と言ってもらえたら嬉しいです」。

さらに彼はこう付け加えた。「私はオマル・マルムシュや、私と話すすべての人にこうしたことを伝えようとしている。だから、自分のキャリアを振り返った時に『立派な経歴だった』と言えるようになりたいし、誰にでも成功する大きな可能性があると断言したい」。

最後に「今回、フサム・ハッサン監督率いる代表チームの合宿で何が変わったか」と問われたサラーは、冗談交じりにこう答えた。 彼はハーフタイムに僕たちを叩くんだ。合宿の内容は以前と変わっていない。年齢を重ねたことで、代表に全力かどうかといった噂に振り回されなくなった。誰にも説明する必要はない。 自分の価値も代表選手の価値も理解している。ロッカールームでは選手たちを助け、叱責はしない」

さらに「代表の選手たちと仲良くできているのは良いことだ。私が去る時、彼らは『彼は良い人だった』と言ってくれるだろう」と語った。

続けてこう語った。「エジプトの人々のために素晴らしい物語を紡いでいると感じており、とても幸せだ。ロッカールームではいつも選手たちにこう言っている。アフリカネイションズカップを何度も制した世代はいたが、ワールドカップに出場する幸運には恵まれなかった。この瞬間は二度と来ないかもしれない。プレッシャーを捨て、この瞬間を楽しもう」。

最後にこう結んだ。「この世代はアフリカネイションズカップのタイトルには恵まれず決勝で2度敗れた。しかしその代わりに神は私たちにワールドカップでのこの偉業を与えてくれた」。