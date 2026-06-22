サラの狂乱の夜…世界の新聞がエジプトの歴史的勝利を称賛

エジプト代表がニュージーランドを3-1で下した歴史的勝利は、世界中の主要紙やスポーツサイトのトップを飾った。各メディアは、92年の苦難に終止符を打った真のヒーローはモハメド・サラーだと報じた。

英BBCは「エジプトの王」のパフォーマンスを「素晴らしい」と称え、「W杯の悪夢が続きそうだった瞬間、34歳の彼はメッシ、ムバッペ、ハーランドに続き、大会に名を刻んだ」と伝えた。

BBCはまた、サラーが1試合でシュート5本・アシスト5本の大会最多記録を達成し、「エジプト史上最高の選手が、ついに世界最大の舞台でチャンスを掴んだ」と伝えた。

スペイン紙『AS』は「バンクーバーでの歓喜」と伝え、サラーを「主たる立役者」と称えた。 スペイン紙『スポルト』も目を引く見出しで賛辞を送った。 「サラーはなぜ『ファラオ』と呼ばれるのかを思い出した」と題し、3得点を挙げてアブドゥル・ラフマン・フーザイを超え、エジプト人最多得点者になったと強調した。

フランスのRMCは「ファラオたちは1点ビハインドから後半に逆転した」と報じ、アルゼンチンのTYCは「並外れたパフォーマンスで引き分け続きのグループ7の記録を塗り替えた」と伝えた。と伝えた。

英紙『インディペンデント』は「サラーがエジプトを史上初の勝利へ導き、W杯のスターは輝き続ける」と伝えた。ESPNは「年齢を重ねても輝きを取り戻す点で、サラーはロナウドよりメッシに近い」と指摘した。

ポルトガルの『レコード』は、エジプトがグループ7で初勝利を挙げ、ベスト16進出がほぼ確実になったと報じた。