サラの批判を受け、ジェラードがスロットについて前代未聞の結論を下した。

スティーブン・ジェラードは、アルネ・スロット監督率いるリヴァプールの現状を厳しく批判した。クラブのレジェンドである彼は、アストン・ヴィラに敗れた後のモハメド・サラーの発言を受け、チームはスロットの下でアイデンティティを失ったと主張。サラーの言葉はアンフィールド内部に深刻な問題がある証拠だとした。

リヴァプールはヴィラ・パークで完敗し、今季12敗目を喫した。 試合後、沈黙を破ったサラーはXで「相手チームが恐れるほど攻撃的なリヴァプールを取り戻したい。タイトルを争うのが私たちのアイデンティティだ」と投稿した。

ジェラードは、サラーが意図的に外部へメッセージを送ったと分析する。「これは興味深い」とTNTスポーツで語った。「サラーは普段ほとんど発言しないし、Xにこんな投稿をすることもない。つまり、ロッカールームで何かがうまくいっていないのだ」。

ジェラードは「アイデンティティが失われ、それを目の当たりにして彼は心を痛めている」と語り、就任以来コントロール重視のスタイルを採るスロット監督の采配にも疑問を投げかけた。

「最も驚いたのは、彼が発言したタイミングだ。残り1試合、リヴァプールでの最後の試合で、めったにインタビューに応じない彼が明確なメッセージを送った。これは監督やスタッフへの痛烈な批判だ」とジェラードは語る。

ジェラードはアストン・ヴィラ戦の敗北を痛ましい思いで見守った。「『崩壊』は過激な言葉だが、正直、見るに堪えなかった」とクラブのレジェンドは語った。「このレベルでは到底及ばず、プレッシャーは今や選手と監督に完全にのしかかっている。リヴァプールがあれほどひどいプレーをするのを見るのは辛かった。」