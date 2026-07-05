「サラに奇妙な要求をした」…マック・アリスター：エジプトが歴史的な大会を繰り広げている

アルゼンチン代表でリヴァプール所属のアレクシス・マック・アリスターは、エジプト代表で元チームメイトのモハメド・サラーとの絆を語った。火曜日のワールドカップ決勝トーナメント1回戦で対戦する。

アルゼンチン紙『オレー』によると、アトランタ・スタジアムでの一戦を前にマカリストは次のように語った。 「僕はモウを知っている。ピッチ外で本当に多くの助けをくれた。次の試合で彼があまり無理をしないことを願っているが、一緒に過ごした時間には感謝しているし、彼の成功を心から願っている」

27歳のMFは悲しげにこう付け加えた。 「この試合の後、しばらく彼に会えないかもしれない」と語った。これは、サラーがワールドカップ後にリヴァプールを退団し、フリーエージェントとなることをすでに発表していることに言及したもので、これにより3年間続いたパートナーシップに幕が下ろされることになる。その間、チームはイングランド・リーグカップと2024-2025シーズンのプレミアリーグの2つのタイトルを獲得した。

また、マカリストは2023年にブライトンから3500万ユーロ超で移籍した際、リヴァプールへの適応を手助けしてくれたサラーの役割を称え、初期の支えとなったと強調した。

強い絆があるものの、アルゼンチン代表にとってサラーは最大の脅威だ。エジプト史上最高の選手であり、国際試合120試合で68得点を挙げている。

2人は2011年のU-20ワールドカップで対戦し、エジプトがアルゼンチンを2-1で破ってベスト16に進出した。 当時タリアヴィコはサラーをマークし、マルティネスはベンチにいた。

マカリスターは「エジプトは歴史的な大会を楽しんでおり、自信を持って臨んでくる。手強い相手だ」と警戒を怠らない。

また、アルゼンチンが32強でカーボベルデに苦戦したことを振り返り、「簡単な試合はない。どの試合も難しく、全力を尽くさねばならない。彼らはよくやったし、多くの人は彼らを過小評価していたが、我々はしなかった」と語った。 彼らのフィジカルと技術力を理解していた」と語った。

120分に及んだカーボベルデ戦の消耗から回復し、チームは再び最高のパフォーマンスを取り戻しつつあると語り、「祝う体力は残っていなかったが、心からの喜びはあった。ワールドカップでは苦戦を覚悟しなければならない」と締めくくった。