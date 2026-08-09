サム・ラマースは、FCトゥウェンテで新シーズンの極めて失望的なスタートを切っている。FWはワウト・ウェグホルストとルーカス・フェネホール・オフ・ヘッセリンクに次ぐ序列に落ちており、ラマース本人も不満を募らせている。

「サムも当然、喜んではいない」と、ジョン・ファン・デン・ブロム監督は今週初め、ESPNにこう語っていた。「あとはしっかり話し、座って向き合うだけだ。選手がそれを快く思わないのも当然だよ。私も十分プレーしてきたし、何度もそういう状況を経験してきた。楽ではないことは分かっている」

トゥウェンテがヘーレンフェーンに敗れた試合（1-0）の後、ラマース本人もこの失望的な状況について口を開いた。「みなさんにとっては、あのインタビューの後に少し注目されるようになったのだろうけど、僕にとってはもっと前から続いていたことなんだ。フラストレーションのたまる時期だよ。それは明らかだと思う」

「自分とのコミュニケーションは以前から減っていた。先週になって、ようやく初めて本当の意味での話し合いがあった。そこで自分の序列がどうなっているのかを明確に伝えられた。それが監督によって外に出されたことで、メディアにも出ることになった。自分にとっては、今季の始まりは信じ難いものだった。本当にひどい状況だ」と語った。

「理解するのが難しいとは伝えたけど、同時に毎日、毎試合、すべてを出し続けるともすぐに言った」と、ラマースはすぐに気持ちを切り替える。「できる限り最善を尽くそうとしているし、自分を責めるつもりはない。これはクラブの判断であって、自分はそれに向き合わなければならない。この先どうなるか？ それは見てみないと分からない。必要とされるなら、自分はそこにいるよ」

その後、ファン・デン・ブロム監督はさらに説明を加えた。「我々は選手グループ内で明確さを作ろうとしているし、選手たちに展望を与えたい。サムが我々のもとにいる限り、彼を使う。彼は単純にいいストライカーだ。我々には3人のいいストライカーがいて、その中で序列を決めている。ただそれだけだ」

「いや、彼は出ていきたいとは言っていない」と、テクニカルディレクターのエリック・テン・ハフはこの件について話した。「もちろん話はしたし、現時点での彼の立場がどういうものかは非常に明確に伝えた。それはジョン（ファン・デン・ブロム、編集部注）が本人に伝えている。ただ、それはまたすぐ変わる可能性もある。だから、彼が出ていきたいと伝えてきたわけではまだない」