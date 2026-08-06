サム・ラマースにとって、今のところ今季は早く忘れたいシーズンとなっている。FCトゥウェンテのFWは、ライバルのワウト・ウェグホルスト加入後にベンチ降格となり、今では2番手ですらなくなっていることが明らかになった。

フリーで加入したウェグホルストの到来は、ラマースにいくらかのフラストレーションをもたらしていた。ラマースは、オランダ代表のこのFWに先発の座をすぐに奪われた。「彼が先発することに疑いはない」と、ファン・デン・ブロムは2週間前のフェレンツヴァーロシュとのヨーロッパリーグ予選を前に、とりわけそう語っていた。

木曜日、カンファレンスリーグ予選のFC DAC 1904とのホームゲーム開始前に、指揮官は20歳のアタッカー、ルーカス・フェネホール・オフ・ヘッセリンクが、序列でラマースより上に立っていることも認めた。

「部外者はルーカスの成長をあまりにも簡単に見過ごしている」と、ファン・デン・ブロムはESPNで語った。「でも信じてほしい。ルーカスは本当にいいストライカーで、プレシーズンで強くアピールしている」

「昨季もそうだった。あの時はほとんどプレーしなかった。たしか1回だけだと思う。でも彼は成長してきた。その流れは続いている。彼が必要な時にFWで最初に投入する選手だ」

「サム・ラマースにとっては厳しいメッセージですね」と、記者のミラン・ファン・ドンゲンは結論づけた。「ああ、その通りだ」とファン・デン・ブロムは続ける。「監督としては常に選択をしなければならない。誰かが出場すると伝えるほうが、その逆よりずっと楽しいよ」

「サムももちろん喜んではいない。それはただコミュニケーションを取って、座って話すだけのことだ。それで選手たちがそれを好まないのは分かっている。私も十分にプレーしてきたし、そういう状況にも何度もいたから、楽しくないことは分かっている」

「大事なのは常に続けることだし、その点はサムを褒めなければならない。彼はやり続けている。それは素晴らしいことだ。今夜だって、彼が途中出場しなければならないことも十分あり得る。そうなれば、彼が準備できていると私は分かっている」と、ファン・デン・ブロムは語った。