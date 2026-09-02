サム・ラマースに関する発言でエリック・テン・ハフが批判を受ける

エリック・テン・ハフが水曜日、ESPNのDe Voetbalkantineで厳しく追及された。FCトゥウェンテのテクニカルディレクターは、退団したサム・ラマースへの対応をもっとうまく行うべきだった、というのがその評価だ。

ラマースは水曜日、トゥウェンテからPSVへ移籍。PSVはこのFWに200万ユーロを支払った。「我々はこの件をうまく進められたことをうれしく思っている」と、テン・ハフはESPNに短くコメントした。

「我々は一貫していたし、非常に明確な説明をしてきた。だから誰もが自分の立場を理解できる。そうなれば、誰もが自分の選択をすることもできる。我々には非常に優れた2人のストライカーがいる」とテン・ハフは述べ、ワウト・ウェフホルストとルーカス・フェネホール・オフ・ヘッセリンクに言及した。

クラブ番のレネ・ウェヘラールは、テン・ハフが口にしたその明確さに疑問を呈している。「ラマースは行き詰まっていた。彼は5月に契約を延長しないと伝えていた。ウェフホルストが来ると分かった時点で、『ここを出よう』と考えたんだ。でも、その後のトゥウェンテのやり方はもちろんスマートではなかった」

「トゥウェンテはこう言うべきだった。夏に君を売却する。開幕からすべての試合に出てもらう。ウェフホルストは後から来て、その時に第一候補になる。だが、君はきちんと円満に売却する。それがすべての当事者にとってベストだ。でも、彼らはラマースをたらい回しにしてしまった。それは良くなかった」とウェヘラールは断じた。

司会のワウテル・バウマンは、ラマースに対して明確かつきちんと対応したというテン・ハフの発言に言及した。しかし、ウェヘラールはそれを意に介していない。

「私は近しい人たちから別の話を聞いている。そこまで明確ではなかった。ラマースは契約を延長しないと伝えていた。トゥウェンテは彼を売りたがっていた。ウェフホルストが来るからだ。そして彼に勝てる見込みは決してなかった」と、トゥウェンテ番は語った。