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ライブ
imago-sport-1080848343.jpgPro Shots
Rian Rosendaal

翻訳者：

サム・ラマースに関する発言でエリック・テン・ハフが批判を受ける

トゥウェンテ
エリック・テン・ハグ

エリック・テン・ハフが水曜日、ESPNDe Voetbalkantineで厳しく追及された。FCトゥウェンテのテクニカルディレクターは、退団したサム・ラマースへの対応をもっとうまく行うべきだった、というのがその評価だ。

ラマースは水曜日、トゥウェンテからPSVへ移籍。PSVはこのFWに200万ユーロを支払った。「我々はこの件をうまく進められたことをうれしく思っている」と、テン・ハフはESPNに短くコメントした。

「我々は一貫していたし、非常に明確な説明をしてきた。だから誰もが自分の立場を理解できる。そうなれば、誰もが自分の選択をすることもできる。我々には非常に優れた2人のストライカーがいる」とテン・ハフは述べ、ワウト・ウェフホルストとルーカス・フェネホール・オフ・ヘッセリンクに言及した。

クラブ番のレネ・ウェヘラールは、テン・ハフが口にしたその明確さに疑問を呈している。「ラマースは行き詰まっていた。彼は5月に契約を延長しないと伝えていた。ウェフホルストが来ると分かった時点で、『ここを出よう』と考えたんだ。でも、その後のトゥウェンテのやり方はもちろんスマートではなかった」

「トゥウェンテはこう言うべきだった。夏に君を売却する。開幕からすべての試合に出てもらう。ウェフホルストは後から来て、その時に第一候補になる。だが、君はきちんと円満に売却する。それがすべての当事者にとってベストだ。でも、彼らはラマースをたらい回しにしてしまった。それは良くなかった」とウェヘラールは断じた。

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司会のワウテル・バウマンは、ラマースに対して明確かつきちんと対応したというテン・ハフの発言に言及した。しかし、ウェヘラールはそれを意に介していない。

「私は近しい人たちから別の話を聞いている。そこまで明確ではなかった。ラマースは契約を延長しないと伝えていたトゥウェンテは彼を売りたがっていた。ウェフホルストが来るからだ。そして彼に勝てる見込みは決してなかった」と、トゥウェンテ番は語った。

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