ロナルド・クーマンはW杯後にオランダ代表監督を退任する見込みだ。Ziggo Sportのキャスター、サム・ファン・ロイエンは、後任候補としてユニークな人物を挙げている。

カンファレンスリーグ決勝クリスタル・パレス対ラージョ・バジェカーノ戦の前、彼はオリバー・グラスナー監督の名を挙げた。グラスナーはFAカップとコミュニティ・シールドを制したパレスを今季限りで退任する。

「クーマンは去る。グラスナーもだ。オランダ代表と彼には相性があるかもしれない。ただの思いつきだ。君は僕を狂っていると思うだろう」とヴァン・ロイエンはアナリストのアレックス・パストールに語った。しかしパストールは、そのアイデアを突飛だとは思っていない。

「そういう選択肢はいつも非常に興味深い」と、現在無所属の監督は語った。「グラスナーは理想ではなく、最も効率的なサッカーを追求する監督だからだ。」

「彼はチームの戦力を冷静に判断し、プレミアリーグの強豪と渡り合えるかを考える。ボール支配率だけで勝敗を決めようとはしない。それが難しいなら、他の10の局面で優る必要がある」とパストールは語る。

パストールは以前からグラスナーに注目しており、その実績を知っている。「アイントラハト・フランクフルト、VfLヴォルフスブルク、LASKリンツでも同じ成果を上げてきた」と語る。グラスナーは2022年、フランクフルトを率いてPK戦の末にレンジャーズを破り、ヨーロッパリーグを制した。

W杯後にクーマンが留任するかは不明で、オランダサッカー協会（KNVB）も7月31日まで契約が残る代表監督の後任を検討していない。