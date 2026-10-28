サミ・ウアイサをめぐる大きな謎　PSVが改めてメディカルチェックを実施へ

『アイントホーフェンス・ダフブラット』のリック・エルフリンク記者によると、サミ・ウアイサはPSVで再検査を受ける必要があるという。同選手は依然としてPSVでプレーできる状態にない。

ウアイサは先週月曜日、ヨングPSVがFCドルトレヒトに0-1で敗れた試合で、1ハーフに出場した。

リンブルフ生まれのウアイサは今週、リザーブチームとともにイングランドへ向かう予定だった。ヨングPSVは火曜日の午後、プレミアリーグ・インターナショナルカップのイプスウィッチ・タウン戦を戦った。

しかし、ウアイサはその試合のメンバーに入らなかった。イプスウィッチ戦は、トップチーム復帰に向けた最後の関門とみられていただけに、予想外の欠場となった。

ウアイサに何が起きているのかは分かっていない。PSVはこの右ウイングを改めて医学的に検査する。現時点で選手の状態について明らかになっていることはない。

PSVは昨夏、NECから900万ユーロでウアイサを獲得した。ウアイサはPSVのトップチームでまだ一度もプレーしていない。

サム・ラマースも依然としてプレーできる状態にない。このストライカーは数週間以内に負傷から回復するとみられていたが、今も戦列を離れている。