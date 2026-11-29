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アル・ヒラルのレジェンドであるサミ・アル・ジャベルが、アル・ナスルに所属するポルトガル人のジョアン・フェリックスの将来をめぐる憶測に火をつけた。クラブが同選手の契約延長について態度を決めていないなか、来季2026-2027シーズンに欧州の舞台へ復帰する可能性をめぐる話題が高まっている。

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アル・ジャベルはMBCの番組「ナディナ」に出演し、フェリックスが最近ポルトガルメディアに語った発言は、アル・ナスルでの将来が不透明であることを示している可能性が高いとの見方を示した。同選手は退団の可能性を現実的な選択肢として捉えており、残留についてのフロントの判断を待っている状態だという。

アル・ヒラルの元スターは次のように語った。「ジョアン・フェリックスはアル・ナスルに来る前から大きな名前だった。だが、クラブを転々としたために、欧州では十分なチャンスを得られなかった。向こうの状況はサウジアラビアとはまったく違うので、彼は自分の居場所を見つけられなかったんだ」

ジェズスがフェリックスを再生

アル・ジャベルはまた、同胞のジョルジェ・ジェズスがジョアン・フェリックスに本来の調子を一部取り戻させた役割にも言及した。ポルトガル人指揮官がアル・ナスルにいたことで、フィジカルコンディションと得点感覚を取り戻すことができたと指摘している。

さらに、「フェリックスはアル・ナスルに加入した際、同胞のジョルジェ・ジェズス監督がいたという点で幸運だった。彼の下で力強さとコンディション、そして得点感覚を取り戻すことができたからだ。それが、チームが昨季ロシュン・サウジリーグを制した理由の一つでもある」と続けた。

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一方でアル・ジャベルは、同選手のアル・ナスルでの挑戦が終わりに向かっている可能性も否定しなかった。最近の発言からは、契約が延長されない可能性を本人が認識していることがうかがえ、それを通じてクラブのフロントに対し、自身の将来について早急に結論を出すよう求めるメッセージを送ろうとしているのかもしれないと説明している。

過去にはバルセロナやチェルシー、欧州復帰は保証されず

フェリックスの名前は欧州のビッグクラブと結びつけられているものの、アル・ジャベルは旧大陸で再び地位を取り戻せるかについては慎重な姿勢を見せた。バルセロナ、チェルシー、アトレティコ・マドリーといったクラブでの過去の経験を引き合いに出し、いずれのクラブでも定位置を確保するには至らなかったと振り返った。

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アル・ジャベルは「ジョアンはこれまでバルセロナ、チェルシー、アトレティコ・マドリーといったビッグクラブでプレーしてきた。だが、彼のパフォーマンスはメンタル面の状態に左右されるようで、コンスタントにレギュラーを務める選手ではなかった」と語った。

続けて、選手の発言について自身の解釈をこう説明した。「最近の発言を見ると、彼は自分が残留しないことを分かっているかのようだ。将来が決まらないことを受けて、アル・ナスルのフロントに向けて、欧州復帰という選択肢を検討する可能性があるというメッセージを送っている」

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報道によれば、バルセロナ、トッテナム・ホットスパー、ナポリなど複数の欧州クラブが同選手に関心を寄せている。その一方で、アル・ナスルは依然として契約延長について態度を決めていない。

アル・ナスルでのフェリックスの成績

データサイト『トランスファーマルクト』によると、フェリックスは今季ロシュン・サウジリーグでアル・ナスルの一員として12試合に出場し、3ゴール8アシストを記録している。

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この数字は、ポルトガル人アタッカーがアル・ナスルの攻撃において影響力のある存在であることを示している。しかし、ピッチ上での貢献をもってしても、将来をめぐる議論にはいまだ決着がついていない。契約延長に関するフロントの決断が、来季の行き先を左右する決定的な要素となりそうだ。