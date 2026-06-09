サマービル、W杯直前に衝撃的な告白

『Voetbal International』のインタビューで、クリセンシオ・サマービルは高い目標を語った。米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップに向け、オランダ代表として準備を進めるこのウイングは、最近専属シェフを雇ったという。

「チーム・サマービル」について聞かれると、彼は笑って答えた。「いい呼び名だ。いろんな専門家に支えられている」

降格したウェストハム・ユナイテッドのフォワードは「専属のフィジオ、ビジネスアドバイザー、メディアチーム、シェフがいる。彼らは私がサッカーに集中し、万全でいられるよう支えてくれる」と続けた。

「トップアスリートに食事は極めて重要。ウェストハム加入時に雇い、週3日で自宅に。試合後は回復食やシェイクを用意してくれます」と語る。

メニューは週ごとに体のニーズに合わせて調整される。「より良い選手になるために役立つものは何でも活用したい」と闘志を燃やす。

リーズ・ユナイテッド時代は試合映像を分析するスタッフがおり、ウェストハムでもクラブの専門家と行っていた。「あらゆる面で成長したい」と語る。

サマーヴィルは日曜の日本戦で先発すると予想されている。ロナルド・クーマン監督はアルジェリア、ウズベキスタンとの親善試合でも彼を信頼し先発起用した。