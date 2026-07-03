クリセンシオ・サマーヴィルには多くのクラブが注目している。『ガーディアン』紙によると、フルハムもオランダ代表FWの獲得競争に参加した。

チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナムも以前から注目していた。所属するウェストハムが降格したため、彼の移籍は確実視されている。

英メディアは、伝統的な強豪以外で野心的なクラブへの移籍が現実的と報じる。

ハリー・ウィルソンがフリーでリーズへ移籍するため、フルハムはサイド補強を急いでおり、サマーヴィルも候補に挙がっている。昨季レンタルだったサミュエル・チュクウェゼの完全移籍は現時点で不透明だ。

ウェストハムはサマービル残留が難しいと認識。以前、マテウス・フェルナンデスは約9900万ユーロでトッテナムへ売却された。クラブは早期のプレミア復帰を目指し、ヌノ監督に戦力を提供したい。

同紙は、フェルナンデスとサマーヴィルの売却で十分な資金が得られるため、主将ボーウェンを放出する必要はないと伝えている。

オランダ代表として5試合で2ゴール2アシストを記録したサマーヴィルには、5000万ユーロ以上の移籍金を求める見込みだ。彼は2029年半ばまで契約を残している。