土曜夜に行われるアヤックス対PSVの大一番は、サンダー・ファン・デル・エイク主審が裁くことになった。KNVBは月曜日、同主審がエールディビジ2026-27シーズン最初の大一番を担当すると発表したが、多くのサッカーファンの間ではこの人選に早くも驚きの声が上がっている。

アヤックスとPSVは土曜日20時00分、ヨハン・クライフ・アレーナで対戦する。フリーンデンロテライ・エールディビジ2026-27シーズン最初のビッグマッチとなり、両チームにとって好結果を残せば、いきなり重要なメッセージを発することができる一戦となる。

ファン・デル・エイク主審はアムステルダムで、アシスタントレフェリーのレンス・ブルーミンク氏とサンダー・デ・フロート氏のサポートを受ける。第4審判はリシャルト・マルテンス氏が務め、VARにはポル・ファン・ブーケル氏、AVARにはディオン・フィッケルト氏が指名されている。

PSVはエールディビジ2位としてこの一戦に臨み、一方のアヤックスは現在4位につけている。ただ、アムステルダム勢は1試合消化が少なく、勝てば勝ち点でアイントホーフェン勢に並ぶことができる。

ファン・デル・エイク主審の任命については、SNS上で誰もが納得しているわけではない。あるアヤックスサポーターは意味深にこう反応している。「エールディビジで最悪の審判を任命しようって考えたのか？」

Ajax Showtimeでも、KNVBのこの決定に驚きの声が出ている。審判団の任命に関する投稿の下で、あるサポーターは「えっ、ビッグマッチでサンダー・ファン・デル・エイク？ 笑える」と書き込んだ。

Xでも同様に批判的な反応が出ている。「アヤックス対PSVでファン・デル・エイク？ 冗談だろ」とある人物はコメント。ダニエルはさらに、「これ本気なのか。協会のとんでもない人選だ。すごく、すごく、すごく平凡な審判。ビッグマッチにはトップレフェリーがふさわしい。ここは遊び場じゃない」と付け加えた。