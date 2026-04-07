サプライズ：レナールが評価対象に…退団の可能性はこれほど

3月の国際試合期間終了後、サウジアラビア代表が期待外れの結果に終わったことを受け、ここ数日、サウジアラビアサッカー連盟内で重要な会議が開かれた。

サウジアラビア代表は、エジプトに0-4で完敗し、続いてセルビアにも1-2で敗れるという大きな失望を味わった。これにより、フランス人監督エルヴェ・レナールは広範な批判の圧力にさらされ、解任を求める声が高まっている。

それにもかかわらず、サウジアラビアサッカー連盟は、米国・カナダ・メキシコで開催予定の2026年ワールドカップ本大会への出場を控えて、レナール監督を解任する意向は一切ないことを、度重なる機会を通じて強調している。

ワールドカップでは、サウジアラビアはスペイン、ウルグアイ、カーボベルデと同じグループ8に入っている。このグループでは上位2チームが直接本大会出場権を獲得し、さらに12グループ中、3位となったチームのうち成績上位8チームも本大会に進出する。

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レナールの評価と退任の可能性

サウジアラビア紙「アル・シャルク・アル・アウツ」は火曜日、サウジアラビアサッカー連盟の技術部門が、過去の一連の試合を包括的に検証する中でレナール監督の評価を継続しており、最終期限は設定されていないものの、今後数日中に結論が出る見通しであると報じた。

同紙は、レナールの退任の可能性が30％に近づいていると指摘したものの、特に時間が限られておりワールドカップ本大会の開幕が迫っていることから、協会内では慎重に検討し、熟慮した決定を下す方向性があるとしている。

フランスの新聞「レキップ」は、情報筋を通じて、レナール氏がガーナ代表の監督就任オファーを受けており、本人もその意向があることを報じていた。

一方、「アル・シャルク・アル・アズィーブ」紙の情報筋によると、ガーナ側の関係者がレナール監督の代理人に接触し、契約の可能性について打診したが、代理人はオファーを受け入れることを辞退し、サウジアラビア代表での現在の任務を継続することを望んでいるという。

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