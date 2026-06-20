2026年W杯グループリーグ第2戦スペイン戦（日曜夕方に開催）に向け、サウジアラビア代表のゲオルギオス・ドニス監督が選ぶ先発メンバーが徐々に明らかになってきた。

第1節ウルグアイ戦で勝ち点1を得た代表は、次ラウンド進出へ期待を高めている。

ウルグアイ戦で示したチームプレーと戦術的規律に満足したドニス監督は、メンバーの大幅な変更は予定していない。

直近の練習ではナセル・アル・ドスリがアブドゥッラー・アル・カイブリー、ムハンマド・クヌーと中盤で起用され、スペインの強力な攻撃に対応する最小限の調整を示唆している。

これは中盤を厚くし、スペインのボール支配を阻む狙いだ。

先発メンバーの変更は1～2人にとどまるとされ、ウルグアイ戦での連係を維持する方針だ。

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ギリシャ人監督は、大一番で戦術的安定性を重視し、守備と組織力で高いレベルを示した直近の試合を評価している。

ドニス監督は試合前のテクニカルミーティングで先発を最終決定し、代表チームは「メルセデス・ベンツ・スタジアム」へ向かう。同スタジアムでは、サウジアラビア代表にとってW杯屈指の重要試合が行われる。

対スペイン戦のサウジアラビア予想スタメン

GK：ムハンマド・アル・オワイス。

DF：サウード・アブドゥルハミド、アブドゥルイラ・アル＝オマリー、ハッサン・テンブクティ、ナワフ・ブシェル。

中盤：アル・カイブリー、ナセル・アル・ドスリ、ムハンマド・クヌ。

FW：ムハンマド・アブ・シャマート、ファラス・アル・ブライカン、サレム・アル・ドスリ。