サプライズ…ドニスがサウジアラビア対スペイン戦の先発メンバーの概要を明かす

2026年W杯グループリーグ第2戦スペイン戦（日曜夕方）に向け、サウジアラビア代表のゲオルギオス・ドニス監督が選ぶ先発メンバーが徐々に明らかになってきた。

第1節ウルグアイ戦で勝ち点1を得たサウジアラビア代表は、次ラウンド進出へ期待を高めている。

ウルグアイ戦で示したチームプレーと戦術規律に満足したドンイス監督は、同じメンバーで臨む見込みだ。

直近の練習ではナセル・アル・ドスリがアブドゥッラー・アル・カイブリー、ムハンマド・クヌーと中盤で起用され、スペインの強力な攻撃に対応する最小限の調整を示唆している。

これは中盤を厚くし、スペインのボール支配を阻む狙いがある。

先発メンバーは最大2人程度の変更にとどまるとされ、ウルグアイ戦で機能した連係を維持する方針だ。

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ギリシャ人監督は、大一番では技術的安定性を重視する。特にサウジアラビア代表が守備と組織で近年最高の試合を披露したことも、その理由だ。

ドニス監督は試合前のテクニカルミーティングで先発を決定し、代表チームは「メルセデス・ベンツ・アリーナ」へ向かう。同スタジアムでは、サウジアラビア代表にとってW杯屈指の重要な一戦が行われる。

対スペイン戦のサウジアラビア予想スタメン

GK：ムハンマド・アル・オワイス。

DF：サウード・アブドゥルハミド、アブドゥルイラ・アル＝オマリ、ハッサン・テンブクティ、ナワフ・ブシェル。

MF：アル・カイブリー、ナセル・アル・ドスリ、ムハンマド・クヌ。

FW：ムハンマド・アブ・シャマート、ファラス・アル・ブライカン、サレム・アル・ドスリ。