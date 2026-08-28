レガネスが移籍市場で超大型のサプライズを引き起こした。スペイン人フォワードのアルバロ・モラタと契約したことを発表したのだ。この異例の移籍によって、同クラブはスペイン1部リーグへの力強い復帰を目指している。

クラブの発表によると、モラタは本日午前にクラブ本部に到着し、1年契約にサインした。コモから1シーズンのレンタル移籍という形で正式にチームへ加入する運びで、この合意の詳細については数時間以内に正式発表される見込みだ。

この移籍は、レガネスの幹部がここ最近の期間に秘密裏に動いた末に実現した。クラブは自らの財政力とサラリーキャップに対応できる能力を活かし、レアル・マドリードやユベントス、チェルシー、アトレティコ・マドリード、ミラン、ガラタサライ、コモといった名門クラブのユニフォームで輝かしいキャリアを歩んできたフォワードの獲得に動いた。

昨シーズンにガラタサライからコモへ移籍したモラタは、スペインへの復帰と首都マドリードでの定住を強く望んでおり、これが移籍成立において決定的な役割を果たし、レガネスに移籍市場で最も刺激的なサプライズのひとつを実現する機会を与えた。

レガネスはこのスペイン人フォワードの給与の大部分を負担することになり、一方でモラタも自身の受け取るべき報酬の一部を放棄することに同意した。これはマドリードへの復帰を実現し、同クラブで新たな挑戦をしたいという彼の意欲を反映した動きだった。

レガネスの動きは選手およびコモとの合意にとどまらなかった。クラブは必要なすべての手続きを完了させることに成功する前に、この移籍がスペインリーグ連盟の規約およびサラリーキャップに適合するよう取り組んだのだ。