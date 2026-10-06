バルセロナは、ブラジル代表のラフィーニャとの契約を2030年まで延長することを正式に発表する準備を進めている。今後数年にわたりチームの攻撃陣の中核を担う選手の一人を手放さないという、戦略的な一手となる。

ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノによると、ラフィーニャは来週金曜日にジョアン・ラポルタと新契約にサインし、その後、カタルーニャのチームに残留する決断を下した理由について語る記者会見を開く予定だという。

ラフィーニャ自身がこれまでの契約延長を望んでいた。バルセロナとの従来の契約は2028年まで続くものだったが、より長期にわたって自らの将来を確保したいという思いからだった。

新契約には、違約金条項として10億ユーロが引き続き盛り込まれる。

この夏、サウジアラビアのクラブから強力なオファーを受けたにもかかわらず、ラフィーニャはバルセロナ残留を貫いた。現在のチーム内での地位にふさわしい待遇への改善と、長期契約の獲得を望んでいた。

ラフィーニャは、ハンジ・フリックの就任以降、バルセロナにとって最も重要な武器の一人へと変貌を遂げた。フリックは彼に残留を説得し、チーム内でリーダー的役割を与えた。その後、クラブがフリアン・アルバレスの獲得に失敗したことを受け、今季、彼は本職のフォワードのポジションを務めることに同意した。

ラフィーニャの「9番」のポジションへの配置転換は理想的な形で機能し、チームの得点源となり、攻撃的プレスの最も重要な鍵の一つとなった。これにより、今後数年のバルセロナのプロジェクトにおける中心的な存在としての地位を確固たるものにした。

ラフィーニャは記者会見で自らの決断の詳細を明らかにするとみられ、両者とも2030年までパートナーシップを続けたいという意向が明確になっている。