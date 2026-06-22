本日行われたアルゼンチン対オーストリア戦の後、リオネル・メッシがマルセル・サピッツァーと交わした会話の内容が明らかになった。

アルゼンチンが2-0でオーストリアに勝利し、得点王「ラ・プーシ」ことメッシがザピッツァーと長く会話する姿が目撃された。

38歳のメッシにとっては歴史的な一戦となり、アルジェリア戦のハットトリックを含め今大会2試合で5得点をマークした。

試合終了のホイッスルが鳴ると、メッシは多くのオーストリア代表から祝福を受けたが、その中の一人は特に熱狂的だった。

サピッツァーが近づくと、メッシは手を差し伸べ、サピッツァーも笑顔で同じ仕草で応えた。

その後、MFザビツァーはうなずき、2人は別れた。

会話の内容は不明だが、BBCのギャビー・ローガンは「サビッツァーが記念にメッシのユニフォームを譲ってほしいと頼んだ」と推測した。

しかしメッシはロッカールームへ戻る際もユニフォームを着たままだったため、渡すつもりはないようだった。

ファンもSNSで「サピッツァーの落胆した表情がすべてを語っている」と指摘した。

あるユーザーは「サビッツァーが真っ先に考えたのは、メッシのユニフォームを手に入れることだった」と投稿した。

別のユーザーは「サビッツァー、そのユニフォームは今日で数百万の価値があるぞ」と冗談交じりに書き込んだ。

別のユーザーも「メッシがユニフォームを手放すとは思えない」と続けた。