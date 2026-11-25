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「代わりはいない」。サッカーファンが嫌う言葉だ。時に無力感を、時に恐怖を抱かせるからである。たった一人の選手の不在がチームのパフォーマンス、ひいては結果に影響を及ぼすのではないかという恐怖だ。

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おそらくこれが、水曜日の夜、アゼルバイジャンのバクー・オリンピック・スタジアムでUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節サバ戦に臨むチームを見守ったバルセロナのファンが抱いた感情だろう。

ラミン・ヤマルの不在

バルセロナはこの試合、エースであるスペイン人ウイングのラミン・ヤマルを右足首の負傷で欠いた。ヤマルはチームに帯同してバクーへ向かわず、ラ・リーガの次戦デポルティボ・ラ・コルーニャ戦に向けて調整することになった。

今季開幕以来、このスペイン人ウイングがカタルーニャのクラブで欠場したのは今回が初めてだ。これは、ドイツ人指揮官ハンジ・フリックが彼に与えている役割の大きさを物語っている。

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サバ戦までにバルセロナが戦った公式戦17試合（ラ・リーガ13試合、チャンピオンズリーグ4試合）のすべてで、ラミン・ヤマルは先発出場し、途中交代はわずか4回にとどまった。

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出場時間で見ると、ドイツ人指揮官ハンジ・フリック率いるチームがヤマル抜きでプレーしたのは、可能な1530分のうちわずか85分だった。

この17試合で19歳は驚異的なパフォーマンスを見せ、26ゴールに関与した。うち13ゴールを自ら決め、同数のアシストを記録している。

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こうした数字があるからこそ、ラミン・ヤマルの不在はカタルーニャのクラブのファンにとって一層恐ろしいものとなった。誰が彼の穴を埋められるのか、疑念が広がっていたのである。

アデイェミはヤマルの穴を埋めたのか

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ハンジ・フリックは、同じドイツ人のカリム・アデイェミをヤマルの代役に起用した。元ドルトムントのアデイェミにとって、試合序盤は難しい任務に見えたが、その後状況は一変した。

最初の約30分間、右サイドはバルセロナの攻撃において明確な役割を果たせていなかった。だが、アデイェミがスペイン人ウイングの穴を埋められることを証明する瞬間が訪れた。

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31分、アデイェミが送ったクロスをGKが手で弾くと、こぼれ球をイングランド人のチームメイト、アンソニー・ゴードンがネットに押し込み、先制ゴールを奪った。

2点目も似た形だった。ドイツ人ウイングがブラジル人FWガブリエル・ジェズスにクロスを送り、ジェズスがダイレクトでゴールを狙ったがGKがセーブ。最後は無人のゴール前にいたゴードンのもとにボールが渡った。

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そして任務を完璧に仕上げるかのように、カリム・アデイェミ自身が4点目を決めた。右からペナルティエリアに侵入し、アレハンドロ・バルデのグラウンダーのクロスを受けてネットに流し込んだ。

ラミン・ヤマル、3人分の価値を持つ選手

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「彼は重要な選手だけど、僕たちには彼の穴を埋める力がある。バルセロナでは、ポジションに関係なく、常に代わりがいなければならないんだ」。 試合後、アデイェミはこの言葉で、ヤマルの不在を補えることを強調した 。

しかし、アデイェミが一人でヤマルの穴を埋められたわけでは決してない。同じ効果を生み出すには2人の選手の助けが必要だった。つまり、スペイン人ウイングの役割は3人の選手によって補われたことになる。

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フリックはスペイン人選手のフェルミン・ロペスに対し、サバの左サイドバックとその隣でプレーするDFの間のハーフスペースへ走り込むよう指示を出した。アデイェミをサポートし、アゼルバイジャン王者の守備を混乱させるためだ。

さらに、フランス人サイドバックのジュール・クンデも幾度となく後方から攻め上がり、ドイツ人ウイングの攻撃面を助けた。

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こうしたサポートによって、アデイェミは得意とする仕事、すなわちスピードを生かしてゴールライン際まで突破し、クロスを送るプレーに専念できた。バルセロナは1点目と2点目でその恩恵を受けた。

確かにヤマルも同様のサポートを受けていたのは間違いない。しかし彼は、それがなければ何もできない選手では決してなかった。個人技を生かして中へ切り込み、魔法のようなスルーパスや正確なシュートを繰り出していたのである。

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これはアデイェミが果たした役割を過小評価するものでは決してない。彼は自身の能力の範囲で見事な働きを見せた。だが、それはヤマルと同じものをもたらしたという意味ではない。彼は代替策を見出したにすぎない。いくつかの試合では通用するかもしれないが、すべての対戦で効果を発揮することは決してないだろう。