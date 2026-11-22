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サバフのヴァルダス・ダンブラウスカス監督は、バルセロナとの一戦を単なるエキシビションとは考えていない。チャンピオンズリーグで歴史に残る結果を出せると信じる指揮官のもと、アゼルバイジャンのクラブはバクーで満員の観客を迎え、欧州の強豪を相手に番狂わせを狙う。

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バルセロナを前に臆しないダンブラウスカス監督

ハンジ・フリック監督率いるバルセロナがアゼルバイジャンにやって来ることは地元で大きな話題となっている。しかし、ダンブラウスカス監督が見据えるのは、あくまで試合での勝負だ。相手の強さを認めつつも、リトアニア出身の指揮官は、選手たちが世界的な実力を持つ相手をただ眺めるためにピッチに立つわけではないと強調する。かつてルドゴレツを率いた同監督は、こうした格上への挑戦こそがチャンピオンズリーグの醍醐味だと考えている。

指揮官は、仕事の重圧で眠れないこともあると認める一方、この欧州の舞台には別の形の意欲を感じている。『Sport』が伝えたところによると、ダンブラウスカス監督は「特にアゼルバイジャンリーグの試合前は、不安で眠れないこともある。でも、チャンピオンズリーグでのこういう試合は、楽しむしかない」と語った。ただし、楽しむことは勝利への意欲を失うことではないとも明言し、「相手が誰であろうと、どんな結果が予想されていようと、我々の目標はすべての試合に勝つことだ」と続けた。Sport

バクーのサポーターに共闘を呼びかけ

ホームの利点を理解するダンブラウスカス監督は、サバフのサポーターに対し、フリック監督率いるバルセロナにとって戦いにくい雰囲気をつくってほしいと直接呼びかけた。世界でも屈指の技術を誇るチームとの厳しい90分間を選手たちが戦い抜けるよう、スタンドを満員にし、力を与えてほしいという。

「ファンにとっても、我々にとっても、選手やコーチングスタッフにとっても大きな試合だ。みんなで楽しみ、信じ、持てる力をすべて出す」と指揮官は語った。さらに、格下とされるチームの挑戦にこそ可能性を見いだし、何が起こるか分からないサッカーだからこそ自信を持つべきだと訴える。「サッカーが信じられないような物語を生むこともある。だから水曜日はピッチに出て、我々の手でその物語をつくる」と宣言した。

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ティモも番狂わせへの意欲を隠さず

勝利を信じているのはコーチングスタッフだけではない。サバフのティモテウシュ・「ティモ」・プハチュも、監督と同じく強気な姿勢を示した。両クラブの格に大きな差があることを認めながらも、このMFは、試合が始まれば名声はほとんど意味を持たないと主張する。対等な立場で戦うことで、幼い頃からの夢を選手として実現する機会だと捉えている。

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バルセロナと対戦することは今もどこか現実離れして感じられると明かす一方、冷静さを保つことに集中している。「考えることさえ難しい。友人や家族と話していても、僕たちがバルセロナと対戦するなんて、まだ現実とは思えない。夢のようだよ。正直、試合が本当に楽しみだ。結局のところ、普通のサッカーの試合だからね。おかしな話に聞こえるかもしれないけど、僕はバルセロナに勝ちたい。勝てないと決まったわけじゃないだろう？」とティモは語った。

アゼルバイジャンで奇跡を狙う

世界のサッカーでも屈指の攻撃力を誇る相手をどう抑えるか、戦術面でも大きな試練となる。ダンブラウスカス監督は、コンパクトな守備陣形でバルセロナの攻撃を封じ、相手に慢心が生じればそこを突くことを狙うとみられる。同点のまま時間が過ぎるほど、番狂わせは本当に起こり得るというスタジアムの期待も高まるだろう。

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サバフにとって、この試合が意味するものは勝ち点3だけではない。欧州サッカーにおける格差が縮まっていることを証明する機会でもある。集中力を保ち、ゲームプランを実行できれば、監督が約束した「信じられないような物語」を実現できるかもしれない。