サバティーニ「カルディナーレに魅了された。本当にベルルスコーニのようにやるのか!?」

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『Calciomercato.com』の記者・寄稿者であるサンドロ・サバティーニは、自身のYouTubeチャンネルで、ミランにおけるジェリー・カルディナーレの新たな経営体制について語った。この体制は、土曜朝に『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』に掲載されたインタビューで明らかになった。「ベルルスコーニのように振る舞うカルディナーレ。ガゼッタの一面を見て、そう、今でも思わずこう言ったんだ。『このカルディナーレは、本当にベルルスコーニのようにやるんじゃないか？』。シルヴィオ・ベルルスコーニは何年も前に『ミランを世界の頂点に導く』と言った。その同じ言葉を、40年を経てジェリー・カルディナーレも繰り返している。

私は彼に納得させられた。つまり、私やガゼッタの人たち、あるいはミランのファン全員を納得させるより先に、彼は行動したということだ。最初の数年間のカルディナーレは、この夏以降、状況を掌握してからのカルディナーレとは大きく違う。ゴンサロ・ラモス、モレイラ、ヒラを獲得し、1億5000万を費やし、スタッフを自分の人選で固め、大胆に勝負し、監督を擁護もした。言葉ではなく行動で、非常に強いリーダーシップを発揮し、着実に経営に取り組んでいる。唯一、異議を唱えたいのは『ミランを決して売らない』という言葉だ。その場合、『決して』とは言わないほうがいい」

カルディナーレに魅了されたサバティーニ

サバティーニは、次のように話を締めくくった。「『ミラン・スポーツ・エンターテインメントが、これらすべてを可能にする基盤となる』。以前の私なら、このインタビューをかなり皮肉に、辛辣に受け止めていただろう。でも今、アメリカ人実業家が『ミランを見てください。ミランNBA、メディア、エンターテインメントを』と言うのを見ると、未来への飛躍に思える。先見性のある人物だと思う。私はジェリーに魅了された」