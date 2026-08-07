オリンピック・マルセイユは夏の移籍市場で財政面の再編を続けており、給与総額の圧縮と新たな資金源の確保を図っている。この方針により、クラブ首脳陣は移籍市場が閉まる前に、戦力として重要な選手たちであっても、複数の選手の放出オファーを検討する状況に至っている。

マルセイユのこうした動きは、アルゼンチン人ファクンド・メディナのバイヤー・レバークーゼンへの移籍が2500万ユーロで決着に近づいているタイミングで進められている。一方で、モロッコ人ディフェンダー、ナイフ・アゲルドの名も、チーム最終ラインの中心選手の一人でありながら、スタッド・ヴェロドロームを去る候補選手のリストに挙がっている。

アゲルドは昨夏に2300万ユーロでマルセイユに加入し、瞬く間にチームの主軸の一人となった。しかし複数のクラブが彼の獲得に関心を示したことで放出への道が開かれ、なかでもカタールのアル・サッドをはじめとする湾岸諸国のクラブからオファーを受けたほか、1500万ユーロの契約解除条項が失効する前にはレンヌからも関心が寄せられていた。

ここ数時間で、このモロッコ人選手の将来をめぐる注目すべき進展があった。スペインのレアル・ソシエダが交渉に強く乗り出したのだ。同クラブは両者の良好な関係、とりわけ2024-2025シーズンのレンタル期間中にアゲルドがチームで成功を収めた経緯を活かしている。

各種報道によれば、モロッコ代表のディフェンダーはこのバスクのクラブへの復帰に同意した。ヨーロッパリーグへの出場という魅力と、指揮官ペジェグリーノ・マタラッツォのもとでプレーすること、そして欧州の舞台で再び姿を見せる新たな機会を与えてくれるスポーツプロジェクトに惹かれたためだ。

マルセイユとレアル・ソシエダは、金銭を伴うレンタル移籍としてアゲルドが移籍する暫定合意に達した。この合意にはスペインのクラブが後に選手の契約を買い取ることを可能とする条項が含まれている。この取引は双方の目的を満たすものであり、マルセイユには財政的な柔軟性をもたらし、モロッコ人ディフェンダーを勝手知ったる環境へと呼び戻すものとなる。