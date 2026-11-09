サッスオーロ、泥沼の5連敗を受けてアクイラーニを解任

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サッスオーロは、イタリア1部リーグでの成績低迷を受け、アルベルト・アクイラーニ監督との別れを正式に発表した。決定は、土曜日に同監督の古巣ローマに0-3で大敗したことを受けたもの。元MFの短く苦しい指揮に幕が下りた。

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5連敗でアクイラーニ体制に幕

数週間前から解任は避けられない状況だったが、サッスオーロはアクイラーニ監督の解任を正式に発表した。かつてローマとリヴァプールでプレーした同監督は、セリエAで5連敗を喫したことを受けて職を解かれた。クラブ首脳陣には、決断する以外の選択肢がほとんど残されていなかった。

マペイ・スタジアムでの短い指揮期間に残した数字も、若き指揮官にとって厳しいものだ。今季はセリエAとコッパ・イタリアを含む全公式戦で4勝2分け7敗。安定した結果を残せなかったことが、最終的にアクイラーニ監督の構想を頓挫させた。

好調な船出からどん底へ

アクイラーニ監督の任期が、確かな期待感とともに始まったことは忘れられがちだ。42歳の同監督は今夏、ファビオ・グロッソ監督の後任に就任し、2028年6月までの契約を結んだ。それまでフィオレンティーナの下部組織で指導し、セリエBのピサとカタンザーロでも監督を務めていたアクイラーニ監督にとって、これが初のトップリーグでの指揮だった。

実際、就任当初は明るい材料もあった。9月13日にはユヴェントスを3-2で破り、印象的な勝利を収めた。しかし、この勝利は転機とはならなかった。ミランとの1-1の引き分けの後、チームは完全に失速して5連敗を喫し、選手たちは自信を失った。

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後任を探すサッスオーロ

アクイラーニ監督の退任を受け、レッジョ・エミリアでは早くも後任人事に焦点が移っている。パルマとレッチェで指揮を執ったロベルト・ダヴェルサ氏が最有力候補に浮上しており、現在のチームを立て直せる堅実な指揮官と見られている。

ただし、このポストに名前が挙がっている著名な指揮官はダヴェルサ氏だけではない。元トルコ代表監督でローマのレジェンドでもあるヴィンチェンツォ・モンテッラ氏も候補として検討されている。

降格の危機に直面するサッスオーロ、ジェノア戦が迫る

サッスオーロは現在、勝ち点8でセリエAの17位。降格圏の18位モンツァとはわずか勝ち点1差だ。現在の代表ウィークが明けた後、11月22日にジェノアをホームに迎え、リーグ戦を再開する。