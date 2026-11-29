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ナポリはサッスオーロ戦を0-0で終え、マッシミリアーノ・アッレグリ率いるチームは再び足踏みした。しかし、終盤に試合を左右したのは判定を巡る場面だった。主役となったのはトッレ・アンヌンツィアータ出身のグイダ主審だ。本人の意向による2年以上の中断を経てナポリの試合を再び担当したが、ペナルティーエリア内でのカレタ＝カルのハンド疑惑に対してナポリにPKを与えなかった。その後、VARからピッチ脇のモニターでプレーを確認するよう求められたが、ルッカらが抗議する中でも判定を変えなかった。

この判定は試合後にも議論を呼んだ。アッレグリ監督はDAZNで、決定には納得していないものの、誤審を大きな問題とは捉えなかった。一方、サッスオーロのダヴェルサ監督は、グイダ主審が間違えたと非難する人々を正面から批判した。何が起き、規則はどう定めているのか。

何が起きたか： 左からのコーナーキックがエリア中央でヘディングによってコースを変えると、ボールはファーサイドへ。ルッカが太ももでコントロールし、右足のアウトサイドで弱いボレーシュートを試みた。至近距離でその軌道上にいたカレタ＝カルは、広げていた腕と胸の間あたりにボールを当ててシュートを止めた。ナポリの選手たちは抗議した。

グイダ主審の判定：前述の通り、グイダ主審にとってナポリの試合を担当するのは久しぶりだった。本人は以前、市内で暮らす家族の日常に問題が生じるのを避けるため、ナポリの試合を裁かないことにしたと明かしていた。この場面までは疑わしい判定のない試合運びだったが、ここでは現場での判断を貫いた。主審はその場で反則を取らず、シュートとの距離が近いこと、腕が体に近いことの両方を理由に、接触は意図的ではないと判断したのだ。

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VARが介入： しかし、この判定にVAR担当のアウレリアーノとAVAR担当のサントーロは納得せず、リッソーネからグイダ主審にピッチ脇のモニターでオンフィールドレビューを行うよう求めた。通常、このような場合は当初の判定が変更されることがほとんどだ。だが、カンパニア州出身の主審は影響されず、映像を見直した後もピッチ上で下した判定を変えず、PKを与えない判断を維持した。

マレッリ氏の見解： DAZNで審判の判定を解説するルカ・マレッリ氏は、グイダ主審の判断について次のように語った。「この判定は今週いっぱい、延々と議論されるだろう。グイダ主審は腕が体についていたと考えている。プレーの動きの中では、カレタ＝カルの拳も考慮しなければならない。腕は最初から広がっている。ボールはまず肩に当たって跳ね返り、その後、最初から体から離れた高い位置にあった手に当たった。だからこそアウレリアーノは、反則に該当するハンドとしてグイダ主審に確認を求めたのは正しかった。だが、グイダ主審は腕が体に近かったと判断した。ピッチに戻った際の本人のジェスチャーからそれが分かる。ちなみに、判定を説明するアナウンスも忘れていた。腕は高く、体から離れている。最初の映像では肩に当たったように見えたが、その後に腕や前腕への接触があったのなら、反則に該当したはずだ」