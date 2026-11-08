サッスオーロに勝利したローマが2位浮上、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督はインテルによるローマへの注視を一笑に付す

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ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、率いるローマがサッスオーロを圧倒し、セリエAで暫定2位に浮上するのを見届けて上機嫌だった。日曜夜にはインテルがコモと対戦する。ベテラン指揮官は、その試合をどう見るつもりかについて、イタリアサッカー界でおなじみのジョークを飛ばさずにはいられなかった。

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ローマがライバルのインテルにプレッシャー

ローマはスタディオ・オリンピコでサッスオーロを相手に手堅い戦いを見せ、3-0で快勝した。セリエAの順位表では、暫定的にインテルを上回った。スコアには余裕があったものの、ローマはさらに大差をつけられるほど多くのチャンスを作っていた。この結果、ライバルが今後の試合でどのような結果を残そうとも、ガスペリーニ監督率いるチームは好位置で代表ウィークを迎えることになる。

会心の勝利を喜ぶガスペリーニ監督は、冗談交じりながらも挑戦的な様子で、すぐさまインテルにプレッシャーをかけた。指揮官は『Sky Sport Italia』に対し、優勝を争う相手に重圧がかかるコモ戦を前に、いたずらっぽくこう冗談を飛ばした。「インテル対コモ？ 我々は見ないよ。全員、フクロウのように止まり木にとまっているだろうね」

ガスペリーニ監督、「立て直しを示す必要があった」との見方を否定

先日のチャンピオンズリーグでマンチェスター・ユナイテッドに敗れた後、ローマは自らの力を証明する必要があったとの見方に対し、ガスペリーニ監督はチームが結果を出す重圧にさらされているという考えをすぐに退けた。過密日程の中でも安定した戦いを続けていることが、今季のチームの成長と成熟を示していると指摘。過去1カ月で築いた土台は揺るぎないと確信している。

「私はそうは思わない。このチームは力を示し続けているのであって、答えを出す必要はない。それに、マンチェスター戦は不条理なPKから始まったことを忘れてはいけない。そう言っておくべきだ……。敗戦にもいろいろある。我々は27日間で9試合という信じられないような連戦をこなし、レアル・マドリーとマンチェスター・ユナイテッドとの2試合には敗れたが、それ以外は2度の引き分けを挟みながら勝利を重ねた。敗戦が最後に訪れたからこそ悔しいが、どちらも非常に力のあるチームを相手に高いレベルのプレーを見せた末の結果だった」とガスペリーニ監督は語った。

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攻撃の多彩さに手応え

ローマの指揮官にとって特に喜ばしいのは、チーム全体の得点力が高まったことだ。もはや得点源は一人に限らず、マリオ・エルモソのようなDFも攻撃の局面で貢献できることを示している。こうした戦術的な柔軟性によって、今季の国内リーグではローマの攻撃を相手が予測しにくくなっている。

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「良かった点はたくさんある。今夜は目立った活躍を見せた選手がいた。エルモソのゴールは、ボールの扱い方もシュートも素晴らしかった。相手が守備を固めていたので先制するのは簡単ではなかったが、我々は辛抱強く、質の高いプレーをした。今季は得点する力が大きく向上し、さまざまな形で、さまざまな選手がゴールを決めている。自信を持ち、明確な考えを持っている。エルモソが決めたゴールは、質の高いアタッカーが決めるようなものだからだ。敗れた試合でも得点していたことを忘れてはいけない」とガスペリーニ監督は説明した。

スクデットへの野心に限界を設けず

話題が今季の最終目標に移ると、ガスペリーニ監督は期待を抑えたり、2位で満足したりするつもりはないとした。スクデット争いではインテルが圧倒的な本命だと認めつつも、同じ街のライバルであるラツィオを含む複数のクラブに首位を争うチャンスがあると考えている。指揮官が見据えているのは、現在のローマがどこまで行けるかだ。

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「2位でいいと約束するか？ いや」とガスペリーニ監督は笑顔で語った。「だが、このリーグで優勝を争えるのは素晴らしいことだ。インテルが最も有力なチームだが、それ以外については、我々もほかのチームと同じように争える。そこにはラツィオも含めている。幻想を抱くべきでも、失望すべきでもない。我々に何ができるかは分からない」