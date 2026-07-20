サッカー 1 - 暴徒 0：アルゼンチンは世界で最も嫌われているチームなのか？

2026年W杯決勝でスペインに延長1-0で敗れたアルゼンチン代表の暴力的な振る舞いに世界メディアが批判。 「アルゼンチンは世界で最も嫌われているチームなのか？」

同局は、荒いプレースタイルにもかかわらず大会を通じて審判が寛容だったと指摘した上で、決勝での敗北後に選手たちが示した不適切で暴力的な反応を詳細に報じた。

試合終了のホイッスルが鳴ると、ナホエル・ムリーナはサポーターと喜ぶために走っていたロドリの胸を無意味に殴った。 さらにレアンドロ・パレデスが加わり、ティアゴ・アルマダの助けを借りてエリック・ガルシアとハビを殴打。コーチングスタッフのロベルト・アヤラはダニー・オルモを平手打ちし、ニコラス・オタミンディはロドリに暴言を吐いた。

さらに代表団はスペインのトロフィー授与式に背を向けて自国サポーターに手を振り、世界メディアから「哀れ」「残念」と批判された。

スペイン番組『エル・チェリンゲト』は「みっともない」と批判し、ジャーナリストは「残念だ」と断じた。 「彼らは自らを笑いものにした」と述べた。この見方はスペイン紙の大半や世界中のメディアでも繰り返された。

イタリアの『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』は、パリデスの行動を「バーでの乱闘」と表現して批判。準決勝でアルゼンチンに2－1で敗れたイングランドでは、『デイリー・テレグラフ』がさらに辛辣な見出しを掲げた： 「スペインがワールドカップを制したのは、アルゼンチンの恥辱に対するサッカーの勝利のおかげだ」とし、「サッカー1、ならず者たち0」と付け加えた。

英紙『ザ・タイムズ』も「スペインのスタイルがアルゼンチンの狂気を打ち負かした」と指摘した。この反応は、大会を巡る不正操作疑惑が取り沙汰される中、2022年王者を取り巻く不信感を浮き彫りにした。

特に準決勝のイングランド戦では、メッシのチームメイトが激しいファールを繰り返しても審判が寛容だったことで不満が爆発。数多くの反則が罰せられなかったことが、スカローニ監督率いるチームへの強い拒絶と憎悪につながった。 本人は選手たちより冷静だったが。

この「激しい憎悪」はアルゼンチンメディアの目にも留まり、新聞『パヒナ／12』は決勝2日前の分析記事でこう記した。 「彼らは3日前にアルゼンチンの場所を知ったばかりなのに、それでも私たちを世界最悪の国だと言う。注意：アルゴリズムは彼らの憎悪を助長している」。

同紙はさらにこう付け加えた。「ワールドカップ中、何百万人もの人々がオンラインで、想像できる最も帝国主義的でジェノサイドを犯した国を支持した。ただアルゼンチンが優勝しないためだ。かつてその植民地だった国々でさえ同様だった。これはアルゼンチンへの人為的な憎悪の記録だ」。

同記者は「数千本の動画、数百万回の再生、ツイート、コメントが『アルゼンチンは邪悪で人種差別的な国で、正気の者は皆嫌う』という感情で人々をつなぐ“憎悪の沼”を作り出した。イングランド戦でそれは明らかだった」と結んだ。