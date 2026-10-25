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マイケル・キャリックは、日曜日のプレミアリーグ、ボーンマス戦で主将ブルーノ・フェルナンデスを起用しないことで、マンチェスター・ユナイテッドの選手たちに明確なメッセージを送った。この大胆な選手起用の判断は、ユナイテッドが最近、欧州の大会で失意を味わった後、公の場で対立が起きたことを受けたものだ。

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戦術を巡る対立を受け、主将が先発落ち

マンチェスター・ユナイテッドのキャリック監督は、ボーンマスとの重要なプレミアリーグの一戦で、フェルナンデスを先発から外すことを選んだ。中盤の選手であるフェルナンデスがクラブの戦術的な方針に公然と疑問を呈して以降、この1週間、チーム内での立場を巡る憶測が強まっていた。

対立のきっかけは、水曜日のチャンピオンズリーグでユナイテッドがコモに1-4の屈辱的な敗戦を喫したことだった。この大敗を受け、フェルナンデスはチームの戦術的なアプローチについてキャリック監督を非難するかのような激しい発言を行い、試合中に効果的な修正を施せなかった指揮官を批判した。

キャリック監督、先発選考の理由を説明

キックオフを前に『スカイスポーツ』の取材に応じたキャリック監督は、個人的な確執があるとの見方をすぐに否定し、戦略的な選択だと説明した。チームで最も注目度の高い選手をベンチに置いた判断について直接問われると、元ユナイテッドのMFである同監督は、チーム全体のパフォーマンス向上を目指した「フットボール上の判断」だと述べた。

キャリック監督はさらに、こう説明した。「選択肢があるときは、常に難しい決断になる。今日、チームが望むパフォーマンスを発揮するために、正しい判断をしなければならない」

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マグワイアが主将、マウントが代役に

フェルナンデスが不在となる中、ハリー・マグワイアがキャプテンマークを託され、ボーンマス戦でチームを率いる。

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フェルナンデスがマンチェスター・ユナイテッドでプレーするようになってから、プレミアリーグの試合でベンチからスタートするのは、今回がわずか6度目だ。直近の2回は2024-25シーズンの終盤で、規律面や調子を理由としたものではなく、重要なヨーロッパリーグの試合に向けてコンディションを維持するため、特に休養が与えられていた。

中心選手不在時のユナイテッドは苦戦

過去の結果を見る限り、影響力の大きい背番号8がキックオフからピッチに立たない場合、マンチェスター・ユナイテッドは苦戦する可能性がある。実際、フェルナンデスが先発しなかった直近のプレミアリーグ10試合で、ユナイテッドはわずか1勝（3分け6敗）。唯一の勝利は、12月にニューカッスルを1-0で下した接戦だった。

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この一戦を前に、マンチェスター・ユナイテッドは公式戦直近7試合で勝利がなく、プレミアリーグでは勝ち点わずか7で15位と低迷している。フェルナンデスは今季、公式戦11試合に出場して4得点1アシストを記録し、重要な役割を担ってきたにもかかわらず、先発から外れた。