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セスク・ファブレガス監督は、コモの選手たちに対し、チャンピオンズリーグでランスに9-1で勝利した歴史的な結果に浮かれないよう警告した。記録を塗り替えた一夜は忘れられないものだとしながらも、目前に迫るインテルとのセリエAの一戦に向け、すぐに気持ちを切り替えなければならないと強調した。

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欧州での大勝後も集中を維持

ファブレガス監督は、チャンピオンズリーグでランスに9-1という驚異的な勝利を収めた後、選手たちに浮かれることなく地に足をつけるよう求めた。チームの容赦ない効率的な戦いぶりにサッカー界が驚く一方、スペイン人指揮官はすぐに改善点を指摘した。かつてアーセナルとバルセロナでプレーしたMFは、欧州での快進撃による高揚感が国内での戦いに悪影響を及ぼさないようにしたい考えだ。サン・シーロでの一戦を控え、ファブレガス監督は早急にエネルギーを回復する必要性を強調した。

「チームはこの瞬間を楽しむに値するし、喜ぶのは当然だ。ただ、サッカーでは物事が信じられないほど速く進む。選手たちにはすでに、ランス戦を過去のものとし、インテルのことだけを考えなければならないと伝えた。前回のイタリア王者とのアウェイゲームは非常に厳しいものになる。肉体的にも精神的にも大きな負担がかかるだろう」と、ファブレガス監督は『ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューで語った。

「時間はほとんどないが、可能な限り万全の準備をしなければならない。ミラノへ行き、自分たちの本来の姿を示すことが目標だ。今回の代表活動期間から次の代表活動期間までで、9試合目となる。気持ちを切り替えることを学び、良い形で締めくくりたい」

戦術の一貫性と選手層の厚さ

フランスでの目を見張るようなスコアにもかかわらず、ファブレガス監督は、チームの基本的な戦い方はその前のフェイエノールト戦で敗れた時から変わっていないと主張した。結果の差は、方針の転換ではなく、決定機を確実に仕留められるかどうかによることが多いという。指揮官は、勝敗が決した後もプレスをかけて攻め続け、終了の笛が鳴るまでゲームプランを守った選手たちを大いに誇りに思うと語った。

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「9-1など誰も予想できなかっただろう。サッカーではあり得ないようなスコアだ。こんなことは、一生に一度あるかどうかだ」と説明し、こう続けた。「選手たちを誇りに思う。数字は素晴らしいが、我々のチャンピオンズリーグでの道のりはまだ始まったばかりだ。ランス戦ではすべてが良い方向に進み、選手たちの闘志も感じた。オランダでは確かにミスを犯したが、同じ積極性と姿勢で臨んだ。ゲームプランを守り、常に前へ出て、自分たちのプレーの考え方を貫いた」

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若手選手の台頭

フランスでの一戦で最も感動的だった場面の一つが、18歳のマッテオ・パパッチョーリによる初ゴールだった。アカデミー出身の同選手は、十字靱帯の重傷で9カ月間離脱するなど、トップチームにたどり着くまでに困難な道を歩んできた。この10代の選手がチームの9点目を決めると、ファブレガス監督は喜びを隠せず、コーチングスタッフ全員とともにタッチライン際で歓喜を爆発させた。

「パパのことをとてもうれしく思う。みんな同じ気持ちだ。彼が決めて9-1になった時、私は感情を抑えられず、全員で彼のもとへ駆け寄った。相手への敬意を欠いたわけではない。この少年が経験してきたすべてを思えば、自然に出た反応だった。パパは16歳の時に我々との練習を始めたが、その後、十字靱帯を断裂して9カ月間離脱した。最近復帰し、今日、得点のチャンスをつかんだ。謙虚で向上心があり、懸命に努力する選手だ。これだけの喜びを味わうにふさわしい」と指揮官は語った。

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負傷者続出への対応

最近の試合で多くの得点を挙げている一方、コモは現在、深刻な負傷者続出に直面している。モイーズ・キーンやロドリゲスを含む攻撃陣の主力が出場できず、ファブレガス監督は選手層の厚さを生かさざるを得ない。通常なら前線を担う主力5人を欠きながらも、選手たちが力を合わせてその不在を乗り越え、積極的な攻撃スタイルを維持したことを指揮官は称賛した。

「優れた選手を5人欠けば、ほかの全員が普段以上のものを出すことを求められる。我々は互いに助け合い、チームとしてプレーすることで、この緊急事態を乗り越えた。選手たちは試合の重要性を理解し、正しい姿勢で臨んだ。全員に感謝することしかできない」とファブレガス監督は語った。