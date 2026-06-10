サッカー界の新たな時代…「FIFA」が移籍制度に抜本的な改革をもたらす

国際サッカー連盟（FIFA）はメキシコシティでの会議後、選手登録・移籍規則を大幅に見直す方針を発表した。この改革で移籍制度は一新される。

スペイン紙「アス」によると、この決定は2年にわたる交渉と、国際プロサッカー選手連盟（FIFPro）や欧州クラブ連盟との法的紛争を経て下された。特にフランス人選手ラサナ・ディアラとFIFAの紛争が争点だった。

FIFAは先週月曜日、国際移籍規定を巡る元フランス代表ラサナ・ディアラとの訴訟外和解を発表した。

2001年に制定された現行規則は全面的に見直され、改正は2027年1月1日に発効する予定だ。

主な改正点は、移籍手続きへの選手関与拡大や契約解除条項の最終承認などだ。

選手への移籍金の5％分配条項

これにより選手は移籍金の5％を受け取れる。この制度はスペインで先行導入されており、今回世界へ拡大される。

年俸15万ユーロ未満の選手は、固定移籍金の5％を受け取る。この権利の一部放棄は可能だが、放棄額は以下いずれかの高い額を下回れない。

a. 移籍先クラブとの契約最終年度の固定年俸。

b. 固定移籍金の2.5%。

紛争が生じた場合はFIFA傘下のサッカー裁判所が解決し、支払遅延には年8％の遅延利息が加算される。

違約条項

今後、契約解除条項は選手とクラブの全契約で必須となる。

契約には免責金額を明記することが義務付けられる。これにより選手の移籍の自由が保証される。

18歳未満の選手と最大5年の契約を締結できる新法案も提案されている（現状の上限は3年）。

ただし、契約締結前に選手がクラブに登録済みであり、一定の財政条件を満たす必要がある。1クラブにつきシーズン当たりの契約数も上限される。

グローバルな社会対話プラットフォーム

FIFA、国際プロサッカー選手連盟（FIFPro）、女子サッカー連盟（WLA）、イングランドサッカー協会（EFC）はグローバルな社会対話プラットフォームを設立した。

原則として、決定・勧告・合意は社会パートナーとFIFAの全会一致で採択される。合意が成立した場合、FIFAは自組織の規制枠組み内で必要な措置を講じる。

ただし、FIFAの法的義務に明らかに矛盾する場合、重大な違反を招く場合、過度の財政・運営負担が生じる場合、または法的リスクがFIFAに及ぶ場合はこの限りではない。

正当な理由がない場合、FIFAは修正を承認する。

合意に至らない場合、現行の規制枠組みが維持される。

社会対話プラットフォームの具体的な行動指針

提案された改正案は、社会対話プラットフォームの具体的な行動指針を定めており、以下が含まれる：

ア. 移籍システム（RSTP）

b. 国内移籍制度と社会対話の支援

c. 選手福祉、労働安全衛生基準、妊娠・養子縁組・家族休暇の特別規定

これらの実施には、国際プロサッカー選手連盟（FIFPro）とその加盟連盟がFIFAおよびその傘下機関に対し、移籍制度関連を含むすべての訴訟・請求を取り下げることを確認する必要がある。

戦略的パートナーシップ

上記のプロセスの一環として、国際サッカー連盟（FIFA）は広報目的で国際プロサッカー選手連盟（FIFPro）とも覚書を締結する予定である。 ただし、FIFProおよび加盟連盟が提起したすべての請求・訴訟の取り下げを条件とし、その上で提案された変更が反映される。

FIFAは、定款と規制枠組みに従い、世界サッカーを統括する機関として全ての義務を完全に遵守する。