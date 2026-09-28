サッカー界に悲劇。元ユベントス、アレッサンドリアの22歳ジャコモ・ギアルデッリが死去。

ジャコモ・ギアルデッリが、深刻な病との最も困難な闘いに向き合っていた若きピエモンテ出身のMFが、22歳の若さで亡くなった。カザーレ・モンフェッラート生まれの2004年2月15日生まれで、ギアルデッリはユベントスとアレッサンドリアの下部組織で育ち、その後セリエDのアスティへ移籍した。赤白のクラブでは、2024-2025シーズンもトップチームのメンバーに再び名を連ねるだけの評価を勝ち取っていたが、その歩みは深刻な病状の悪化によって断たれた。この病については、家族と各クラブが最大限の慎重さをもって非公表としていた。





追悼 ― アレッサンドリア・カルチョはクラブのSNSを通じ、簡潔ながらも深い追悼の言葉を寄せた。『高く飛べ、ミーノ。君はいつも僕たちの心の中にいる』。この言葉に、家族に寄り添い、衝撃を受けたコミュニティーの愛情を示したASDアスティの悲しみも重なった。ピエモンテ、そしてイタリア全国のサッカー界には大きな悲しみが広がっている。この訃報は、少年のキャリアを刻んだまさにその2クラブの対戦に際して送られた、心揺さぶる激励メッセージからわずか数時間後にもたらされたものだった。





日曜日にはモッカガッタでアレッサンドリア対アスティが行われた。かつて所属した2クラブとファンは、彼に心からの支援の時間を捧げた。グラディナータ・ノルドに掲げられた「Forza Mino」の横断幕、アスティのキャプテン、シルヴィオ・ブルストリンが掲げたギアルデッリの背番号46のユニフォーム、そしてスタジアム全体から送られた拍手だった。



