ヤン・ファン・ハルストは、オランダのサッカー界における同性愛受容の観点で、まだ多くの段階を踏む必要があるとの考えを示している。アナリストを務める同氏は土曜日、アムステルダムで行われたカナル・パレードの場で、『デ・テレグラーフ』にそう語った。

「まだやるべきことは多いと思う。私の目には、今もなお保守的なマッチョ文化に映る。それでも少しずつ良くはなっている。懸命に取り組みも進められている」と、元サッカー選手のファン・ハルストは、あらゆる状況にもかかわらず将来に楽観的な見方を示した。「さまざまな機関が動いている。だから希望は持てる」

「ただ、もうそこまで来たと思うたびに、また振り出しに戻ってしまう。私たちは取り組み続けなければならない」とファン・ハルストは述べ、その直後にオランダでは選手がカミングアウトすることは一度もないと指摘された。

「オランダについては分からない。でも世界全体ではいる」と、その後ファン・ハルストは強調した。「ただ、非常に多くの場合は現役引退後だ。どうやらそこにはやはりプレッシャーに関わる何かがあり、安全性が確保されていないのだろう。これはその一つで、本当に取り組まなければならない。こんなことは本来あってはならない」

ファン・ハルストは、サッカー選手たちがカミングアウトする勇気を持てないことにも、ある意味では理解を示している。「それがどれほど多くのものを伴うかを軽く見てはいけない。私自身の立場からなら『最初の一歩を踏み出すべきだ』とは言える。だが、実際に彼らの立場に立ってみてほしい」

「しかも、私はそこまでロッカールームのことを言っているわけではない。自分の経験では、そこはそれほどでもないからだ。普通に冗談が飛び交う。ハゲ頭のことや、どこの出身かといったことについてね。むしろその周囲の環境だ。観客、メディア。そこには本当にまだやるべきことがある」

最後にファン・ハルストは、自身が同性愛者の選手を知っているかという問いにも答えた。「いや、本当に知らない。プロサッカー選手の話ならね。おそらく、彼らはすでにふるいにかけられてしまっているのだろう。居心地の悪さを感じて、プロサッカーに進む前に途中で離れてしまう。そういうことはあり得る」

「そしてもちろん、それは深刻なことだ。これは安全性の問題だ。どうやら、プロサッカーへの道を開くには、それがまだすべての人にとって十分ではないということだ」とアナリストのファン・ハルストは語り、同性愛者の選手たちにとってより良い時代が来ることを願い続けている。「その希望を決して捨ててはならない。そのためにも、こうした日は重要だ。意識を高め続けるためにね。願わくは、いつかそれがサッカーにも反映されることを」