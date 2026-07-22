サッカー協会会長が、ペップ・グアルディオラ氏との代表監督就任交渉を認めた。

イタリアサッカー連盟のジョヴァンニ・マラゴ会長は、ペップ・グアルディオラ氏と協議中だと『Cronache di Spogliatoio』のインタビューで明かした。

55歳のスペイン人監督は、ジェンナーロ・ガットゥーゾ氏の辞任を受けて代表新監督の候補に挙がっている。

イタリア代表は3大会連続でW杯出場を逃し、プレーオフでボスニア・ヘルツェゴビナに敗れた。

マラゴ氏は、このスペイン人監督を招聘するのは容易ではないと認めた。「まだ何も決まっていないが、話し合いを始め、継続することが適切で重要だと考えた」

「財政面や予算面も考慮している。今後、大幅な経費削減は避けられない」とイタリアサッカー連盟（FIGC）の財政状況を説明した。

それでも、財政難でも交渉の扉は閉じていない。「例外はあり得る。特に現在交渉中の著名な人物ならなおさらだ」と会長は語った。

「これは他の候補者を軽視しているわけではない。すでに複数と話し合っている」とマラゴ会長。以前、アンドレア・ピルロやロベルト・マンチーニの名前も挙がったが、「彼らが唯一の候補ではない。我々は特定の条件を満たす人物を探しており、彼らの名前もその条件に合致している」と説明した。

スカイ・スポーツによると、パオロ・マルディーニとレオナルドが先日バルセロナでこのカタルーニャ出身監督を訪ね、イタリア代表の指揮を執るよう説得した。