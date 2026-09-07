オランダ西部の都市圏では、KNVBから離れた独自リーグを立ち上げるサッカークラブが増えている。 NOSが報じた。背景にあるのは、KNVBの大会で行われるアマチュアの試合中の攻撃的な雰囲気に、クラブがうんざりしていることだ。

その一例がケルダーリーグだ。サッカーを再び楽しく、参加しやすいものにするため、昨年設立されたリーグである。ケルダーリーグは公式サイトで「昇格や降格のストレスもなく、審判との終わりのない口論もなく、試合中止や乱闘もない」と説明している。

ケルダーリーグは、フラールディンゲンのVFCのあるチームが「毎週日曜に戦う」ことに嫌気が差し、サッカーをやめようとしていたことを受けて設立された。そこで会長のWolter van de Graaf氏が代替案を探した。

同氏はNOSに対し、「その答えは、選手たちに『どのクラブ相手なら楽しくプレーできるんだ？』と尋ねることで見つかった。招待状を送ったのは、そのクラブだけだ。我々にはKNVBにできないことができる。チームを排除できるんだ」と語った。

このリーグの参加者の一人は、「このリーグで何か問題が起きれば、それは許されないことだとチーム同士で判断する。そしてそうなれば退場だ。自分たちはもうKNVBとは何の関係もない。独自の取り締まりがある」と話している。

そして、このような形で生まれるリーグはますます増えている。NOSの記者Marieke de Vries氏は「私たちの取材全体から見えてきたのは、こうしたリーグに歓迎されていないチームには移民の背景を持つ選手が多いチームが平均以上に多いということだ。ただ、このテーマの敏感さゆえに、誰もカメラの前ではそれを語りたがらない」と述べた。

KNVBの反応

KNVBは「こうした理由でリーグが生まれることを、もちろん歓迎はしない」としている。「誰もが参加でき、試合が快適かつ安全に進行するよう、皆で取り組むことが重要だと考えている」

「人口の10％以上がサッカークラブに関わっている。だからこそサッカーは、社会のあらゆる層のオランダ人を大規模に結びつけている。そうでなければ決して話すことのなかった人々が、お互いを知ることになる。そうした意味でも、選手たちがある種の自分たちだけのバブルに引きこもってしまうのは残念だ」とKNVBの広報担当者は述べた。

サッカー協会はまた、チーム同士がもう対戦を望まなくなったケースについても、自ら解決策を探っているとしている。さらに、問題のあるリーグのチーム向けに会合も開催しており、そのほかにもいくつかの対策が講じられている。