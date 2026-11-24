共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

サシャ・ボエはバイエルンでほとんど出場機会を得られていない。それでもファンクラブの集まりに特別ゲストとして参加する予定だったが、道中で思わぬトラブルに見舞われた。

日曜日、ヴィルデナウで開かれるファンクラブの集まりに向かう途中、『ビルト』によると、出発して間もなく乗っていた社用車が故障した。ファンクラブのメンバーがフランス人選手を迎えに行き、ボエは４時間遅れで射撃クラブの会館に到着した。

ボエは非常に親しみやすい印象を与えたという。大幅に遅れたにもかかわらず、ファンの質問に答え、サインや写真撮影の希望にもたっぷり時間を割いた。会場にいた人々からは好評だったという。

ただ、これでチーム内での立場が大きく変わることはなさそうだ。ボエは引き続き放出候補であり、負傷者が相次いで選手層が極めて手薄になっているにもかかわらず、バイエルンの首脳陣はできるだけ早く給与負担をなくしたいと考えているようだ。

広告 広告

複数メディアの一致した報道によると、冬に他クラブから適切なオファーが届けば、ドイツ最多優勝クラブのバイエルンは移籍をためらわないという。

Related Topics

次の試合 LIL UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 FCB 視聴する

ボエはなぜバイエルンでシーズン開幕当初、メンバーから外れていたのか？

とはいえ、現在のボエは完全に構想外というわけではない。26歳のボエは2024年１月に、実に3000万ユーロの移籍金でガラタサライから加入したが、期待には遠く及ばず、本来なら夏の時点でクラブを完全に去るはずだった。

そのため、一時はチームから離れて個別練習を行っていた。 「サシャのコンディションは良い。ただ、いくつかの交渉が進んでいるため、ヴィニー［コンパニ］と本人と相談し、個別に練習することを決めた」と、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは９月初め、当時実現に向かいつつあったフラムへの移籍について語っていた。

広告

しかし、周知のとおり移籍は実現しなかった。ボエはやむを得ずバイエルンに残り、シーズン最初の非常に長い代表戦による中断期間を経た10月中旬になって、ようやく試合のメンバーに復帰した。それ以降は短時間の出場を５試合重ね、合計69分間プレーしている。

「サシャは練習で100％を出している。全力で取り組んでいる」と、 スポーツ部門の責任者であるマックス・エベルは、ボエがRBライプツィヒ戦で果たした、驚きもあった短時間の初出場後に語った 。バイエルンでこのサイドバックが置かれた「極めて厳しい」状況にも触れ、「今回は出番があった。監督が練習での取り組みに報いたんだ。それはうれしいことだ」と続けた。

広告

ボエはミュンヘンでの３年弱で、半月板断裂や筋束断裂など複数の重傷もあり、公式戦出場はわずか43試合にとどまる。昨季後半戦は古巣ガラタサライに期限付き移籍し、一時はレギュラーとしてプレーした。それでもトルコ王者は買い取りオプションを行使せず、ボエはひとまずバイエルンに残った。