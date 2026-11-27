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アーセナルのブカヨ・サカが、チャンピオンズリーグのバイエルン・ミュンヘン戦で負った筋肉系の負傷による離脱を経て、トレーニングに復帰した。

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これはアーセナルにとって、攻撃の主力の一人の復帰に望みをつなぐものだ。チームは12月9日、本拠地エミレーツ・スタジアムでチャンピオンズリーグのレアル・マドリー戦という注目の一戦を控えている。

スペインのラジオ局『COPE』は金曜日、サカがレアル・マドリー戦出場に向けて時間との戦いの中で回復を急いでいると報じた。サカはアーセナルの公式戦直近7試合を欠場している。

アーセナルのミケル・アルテタ監督はサカのトレーニング復帰を認めたが、全体練習に完全合流しているのか、個別メニューをこなしているのかは明らかにしなかった。また、試合復帰の時期についても明言しなかった。

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サカは10月21日、ドイツで行われたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ、バイエルン・ミュンヘン戦（2－2の引き分け）で負傷した。そのままピッチを後にし、治療とリハビリの期間に入ったことで、アルテタ監督の構想から外れていた。

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このイングランド人ウインガーのトレーニング復帰は、スペイン人指揮官が11月20日の会見で、負傷は約8週間を要する可能性があると警告していた中でのものだ。同監督は当時、サカが治療期間のうちすでに約4週間を消化していると説明していた。

また、サカの復帰時期を正確に示すことはできず、コーチングスタッフは完全に回復するまで起用を急がない方針だとも語っていた。

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サカは日曜日に予定されているプレミアリーグのマンチェスター・シティ戦を欠場する見込みだ。

さらに、試合勘を取り戻す必要があることや再発を避ける必要があることから、12月初旬のブレントフォード戦とトッテナム・ホットスパー戦への出場も微妙な状況となっている。

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一部報道では、復帰は12月20日のマンチェスター・ユナイテッド戦までずれ込む可能性があるとされていた。そうなれば、トレーニングに復帰したとはいえ、レアル・マドリー戦に間に合わせるのは大きな挑戦となる。

サカの離脱期間中、アルテタ監督はノニ・マドゥエケを穴埋めとして起用してきた。一方でチームは、チャンスメイクと得点の能力を備え、サイドと中央を自在に動くこのイングランド人選手という攻撃の切り札の一つを欠くこととなった。

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レアル・マドリー戦は、ラウンド16へのストレートインを争うアーセナルにとって大きな意味を持つ。アーセナルはナポリ、リール、バイエルン・ミュンヘン、スラヴィア・プラハ、ボルシア・ドルトムントと対戦した最初の5試合で3勝2分けを記録している。

レアル・マドリーに勝利すれば、ラウンド16へストレートインとなる上位8位以内でのフェーズ終了を目指すアーセナルにとって、残り2節を前に立場を固めるチャンスとなる。

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アーセナルは12月9日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第6節でスペインの強豪をエミレーツ・スタジアムに迎える。コンディションが許せばサカの復帰が実現する可能性もあるが、現時点で出場は確実ではない。