サカの欠場とライスの復帰…アルテタ監督がスポルティング戦でのアーセナルの先発メンバーを発表

イングランドのアーセナルを率いるミケル・アルテタ監督は、本日火曜日の夜、ジョゼ・アルヴァラディ・スタジアムで行われるUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、ポルトガルのスポルティング・リスボン戦に向けた先発メンバーを発表した。

アーセナルは今シーズンのチャンピオンズリーグで目覚ましい活躍を見せており、グループステージを全勝で首位通過し、ラウンド16ではバイエル・レバークーゼンを2試合合計3-1で下した。

一方、スポルティング・リスボンはグループステージを7位で終え、ラウンド16への直接進出を決めた。また、第2戦での歴史的な逆転劇を経て、ノルウェーのボーデ・グリムを2試合合計5-3で下し、勝ち上がった。

今日の試合でアーセナルは、ブカヨ・サカとユーレン・ティンバーが負傷のため欠場するが、前回の国際試合期間中に負傷していたミッドフィルダーのデクラン・ライスが復帰する。

アーセナルの先発メンバーは以下の通り：

ライア、サリバ、ホワイト、ガブリエル、オデガード、ジョケリス、トロサール、マドゥエケ、カラフィオリ、ズビメンディ、ライス。

また、スポルティング・リスボンのロイ・バージェス監督は、以下のスタメンを発表した：

ロイ・シルバ、モリタ、ペドロ・ジョンカルヴェス、カタモ、フランシスコ・トレンカオ、アラウホ、フレスネダ、ジョンカル・イナシオ、ディウマンディ、ジョアン・シモイス、スアレス。

なお、この対戦の勝者は、バルセロナとアトレティコ・マドリードが激突する注目のスペイン勢対決の勝者と、準決勝で対戦することになる。



