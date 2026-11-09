サエル・クンベディがフランス代表に招集！ヴォルフスブルクの若手有望株が、負傷したユヴェントスDFピエール・カルルに代わってメンバー入り

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フランス代表は、ピエール・カルルの負傷を受け、ネーションズリーグ予選の残りの試合に向けた守備陣の構想を変更せざるを得なくなった。ユヴェントスのDFは代表合宿からの離脱が正式に決まり、ブンデスリーガの新星に存在感を示すチャンスが巡ってきた。

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ユヴェントスのDF、負傷で離脱

フランス代表は、カルルの離脱によって守備陣に大きな痛手を負った。ユヴェントスに所属する同選手は、最近のセリエAの試合で負傷し、月曜日に代表チームからの離脱を余儀なくされた。元ACミランのカルルは、今度の代表ウィークで重要な役割を担うと見込まれていたが、治療に専念するためイタリアに残る。

問題が表面化したのは日曜日のリーグ戦後で、複数のポジションをこなすDFは強い身体的な不調を訴えた。クラブはカルルの負傷を認め、次のように発表した。「フィオレンティーナ戦終了後、ピエール・カルルは左太ももの筋肉に違和感を訴え、今朝、検査を受けた。J|medicalで実施した検査の結果、左大腿二頭筋に軽度の損傷が確認された。選手はフランス代表スタッフと協議の上で治療を開始しており、代表チームからは離脱している」

クンベディがU-21代表から昇格

カルルの離脱を受け、フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督は代役を若手から選んだ。高い評価を受けるVfLヴォルフスブルクのDFサエル・クンベディが、フランスU-21代表からA代表に昇格した。クラブの現在のリーグ順位にかかわらず、ドイツで好パフォーマンスを見せてきた若きサイドバックにとって、今回の昇格は大きな節目となる。

クンベディは当初、U-21代表の国際試合に参加する予定だった。しかし、A代表に空きが生じたことで、21歳の同選手に代表の最高レベルで力を試す機会が訪れた。コーチングスタッフは、クンベディのスピードと技術が、シーズンのこの重要な時期に守備陣の選手層を厚くする上で適していると考えている。

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ジダン監督に戦術面の調整迫られる

カルルを欠くことになり、ジダン監督は手ごわい2チームとの今後の試合に向けて戦術を見直さなければならない。ユヴェントスのカルルは最終ラインの複数のポジションに対応できる一方、クンベディは右サイドバックから、よりオーソドックスな攻撃の選択肢をもたらす。重要な代表ウィークで、ヴォルフスブルクの若手がどれほど出場機会を得るかは、まだ分からない。

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次の試合 ITA UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 FRA 視聴する

チームはすでにクレールフォンテーヌのCNFに集合しており、練習では新たに加わった選手を守備の仕組みに組み込むことに重点を置く。フランス代表スタッフは、ミラノへの出発前にさらなる負傷者が出るのを避けるため、チーム全員のコンディションを注意深く確認する。

重要なネーションズリーグの2連戦

フランス代表は、依然として重要な意味を持つUEFAネーションズリーグ予選の最後の2試合に備えている。最初の試合は11月12日木曜日。フランス代表はミラノの名高いスタディオ・ジュゼッペ・メアッツァに乗り込み、イタリアと対戦する。注目度の高いこの一戦は、編成が変わった守備陣と新たに昇格したクンベディにとって厳しい試練となる。

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ミラノ遠征の後、チームは国内に戻ってグループ最終戦に臨む。11月15日日曜日には、ボルドーのスタッド・アトランティックでトルコを迎える予定だ。この2試合が、フランス代表のグループ最終順位と、来年の決勝トーナメントに進めるかどうかを決める。